Arestat la domiciliu după ce, la jumătatea săptămânii trecute, a bătut doi bărbați, în Centrul Vechi al Capitalei, la capătul unei nopți de beție, Gabriel Tamaș ar fi făcut scandal și în secția de Poliție, unde i-ar fi atacat pe agenți, cu toate că era încătușat. În urma incidentului, fostul fundaș al echipei naționale de fotbal ar fi fost rănit.

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Cunoscut pentru faptul că devine deosebit de violent la beție, Gabriel Tamaș a mai avut experiențe cu polițiștii bucureșteni. În 2013, acesta spart un geam termopan de la un bloc situat pe bulevardul Iancu de Hunedoara după ce băuse peste măsură tot în Centrul Vechi.

Surse judiciare au afirmat, pentru Gândul, că după ce a fost ridicat de polițiști și dus la secție, Tamaș, care la momentul respectiv era încă un fotbalist activ, ar fi făcut scandal și s-ar fi dezbrăcat pentru a-și exprima în acest mod lipsa de respect față de haina statului.

Peripețiile lui Tamaș în secția de Poliție

Săptămâna trecută, în noaptea de miercuri spre joi, fostul internațional a făcut din nou scandal în Centrul Vechi. De această dată s-a încăierat cu doi bărbați pe care i-a bătut măr, în condițiile în care unul dintre ei a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce ar fi fost ușor comoționat.

Surse apropiate anchetei au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că în noaptea respectivă, polițiștii l-au încătușat și l-au dus la sediul Secției 27. Sursele citate au afirmat că Gabriel Tamaș ar fi fost așezat pe un scaun, cu mâinile încătușate.

De pe scaun, acesta l-ar fi înjurat încontinuu pe agentul care îl păzea, iar, la un moment dat, s-ar fi ridicat brusc și s-ar fi repezit la polițiști, deși nu-și putea folosi mâinile.

Chiar și așa, spun sursele Gândul, fostul sportiv ar fi fost greu de imobilizat, iar în timpul incidentului s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut. În cădere, Tamaș și-ar fi spart arcada, motiv pentru care, la plecare, avea pe față urme de sânge.

Acesta ar fi plecat de la secție pe jos, iar pe drum ar fi fost abordat de un șofer care l-ar fi recunoscut și l-ar fi luat în mașină.

Inițial, fostul fotbalist i-ar fi solicitat să-l ducă la Brașov, dar, ulterior, s-ar fi răzgândit și l-ar fi rugat să-l lase la Predeal, la un prieten, deoarece nu ar fi dorit ca soția și fiica să-l vadă în starea respectivă.

Tamaș și-ar fi cerut scuze față de polițiștii pe care i-a înjurat

Sursele Gândul au spus că, după ce în spațiul public s-ar fi lăsat de înțeles că Tamaș a fost bătut în secție, ar fi fost făcute verificări din care a reieșit că fostul fotbalist nu a fost supus niciunui abuz. Acesta a și fost amendat cu 2.000 de lei, pentru atitudinea agresivă și înjurăturile pe care le-a adresat agenților.

De altfel, atunci când a fost rechemat la Secția 27, Gabriel Tamaș și-ar fi cerut scuze pentru comportamentul pe care l-a avut față de polițiști.

Fostul internațional român Gabriel Tamaș a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, vineri 20 noiembrie, printr-o decizie a magistraților Judecătoriei Sectorului 3, după ce a fost acuzat de loviri și alte violențe.

Gabriel Tamaș a fost reținut după ce, vineri dimineață, a fost chemat la Secția 27 de Poliție, pentru a fi audiat.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 27, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.