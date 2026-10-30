Viorel Cataramă anunță o reuniune a aripii liberal-conservatoare din PNL: „Obiectivul este reformarea PNL din interior”

Unul dintre cei mai vechi lideri liberali, Viorel Cataramă, anunță, într-o postare pe rețelele sociale, organizarea unei reuniuni a aripii liberal-conservatoare din PNL, programată pentru 5 decembrie, la București. Acesta susține că are ca obiectiv stabilirea unei strategii politice și organizaționale pentru reformarea partidului din interior. Potrivit anunțului publicat de Cataramă, la reuniune vor participa parlamentari, aleși locali și membri ai PNL care își doresc revenirea formațiunii la „valorile autentice ale dreptei politice”. Printre principiile susținute de aceștia se numără reducerea fiscalității și încurajarea inițiativei private, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului și a capitalului românesc. Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

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NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate Loading ... De asemenea, reprezentanții aripii liberale susțin ocrotirea familiei, apărarea valorilor tradiționale și respectarea doctrinei creștine și a principiilor liberal-conservatoare. Aripa liberal-conservatoare din PNL vrea convocarea unui congres pentru schimbarea conducerii

Unul dintre principalele obiective ale reuniunii anunțate de Viorel Cataramă este stabilirea unei strategii politice și organizaționale care să ducă la convocarea unui congres al PNL. Potrivit liberalului, demersul urmărește schimbarea actualei conduceri progresiste și revenirea partidului la doctrina liberal-conservatoare.

„Obiectivul principal al reuniunii este stabilirea unei strategii politice și organizaționale care să conducă la convocarea unui congres al PNL, în vederea schimbării actualei conduceri progresiste și a revenirii partidului la doctrina liberal-conservatoare”, a transmis Viorel Cataramă.

Viorel Cataramă exclude o sciziune în partid

Un aspect subliniat de Cataramă în anunțul privind reuniunea este faptul că inițiativa nu urmărește o ruptură în interiorul PNL și nici înființarea unei formațiuni politice separate.

„Această inițiativă se desfășoară exclusiv în interiorul Partidului Național Liberal. Nu se pune problema unei sciziuni, a unei rupturi sau a înființării unui alt partid”.

Acesta susține că obiectivul este reformarea PNL prin mecanisme democratice și statutare, cu scopul de a reda partidului identitatea doctrinară și de a recâștiga încrederea electoratului de dreapta.