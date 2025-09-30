Nicușor Dan vrea CANDIDAT unic la Primăria Capitalei: „Evident mi-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliției”

Președintele Nicușor Dan a declarat la Euronews, referitor la alegerile pentru Primăria Capitalei, că ar prefera să existe „un candidat unic al coaliției”.

„Evident mi-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliției, vorbind pe o stabilitate politică necesară în România. În rest fiecare dintre ei sunt cunoscuți de bucureșteni au avut o poziție executivă, au fost validați de alegeri. O să vedem”, a declarat Nicușor Dan.

