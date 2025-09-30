Nicușor Dan schimbă termenul vizitei din SUA. Nu mai e la începutul anului, acum e în “primul trimestru”

Nicușor Dan schimbă termenul vizitei pe care și-o dorește în Statele Unite ale Americii. Acum, președintele spune că va sta față în față cu Donald Trump în „primul trimestru al lui 2026”.

De la preluarea mandatului, președintele a tot spus că la începutul anului viitor va merge la Washington, în calitate de șef al statului. Oana Țoiu a și mers în America pentru a negocia termenii vizitei. S-a întors cu “primul trimestru”.

„Cel mai probabil, va fi în primul trimestru din 2026”, spune Nicușor Dan, întrebat despre reușita Oanei Țoiu, la Washington.

Președintele explică ce-și dorește de la această vizită.

„Dar ce-mi doresc eu de la această vizită, îmi doresc să fie consistentă pe cele două domenii importante, securitate și economie. Pe securitate, lucrurile sunt într-o continuitate. Există comenzi de echipament militar care sunt în curs, există o prezență militară americană. E o continuitate, care trebuie să-și urmeze cursul firesc. Pe parte economică, ne dorim foarte mult investiții americane în România”, spune el la Euronews România.

Însă, pentru ca vizita să aibă succes, este nevoie ca niște tehnicieni să poarte discuții bilaterale înainte.

„Pentru ca această vizită să fie fructuoasă, ea trebuie să fie precedată de niște vizite la nivel tehnic, astfel încât, în momentul în care este o întâlnire la nivel de președinte să fie încheiate niște acorduri”.

