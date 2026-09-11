Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”

Președintele României Nicușor Dan a scris un nou editorial în presa americană, aceasta fiind a treia sa apariție ca editorialist în spațiul public american. De data aceasta, șeful statului a scris despre tragedia care s-a întâmplat pe 11 septembrie 2001.

Teroarea a lovit New York

Acum douăzeci și cinci de ani, într-o dimineață senină de septembrie, teroarea a lovit New York, Washington și câmpiile din Pennsylvania.

O zi, aparent ca oricare alta, a devenit o piatră de hotar istorică. A fost o zi de tragedie, doliu și amintire în Statele Unite și în toate colțurile lumii. În același timp, a fost o zi de solidaritate, acțiune și afirmare a valorilor prețuite și împărtășite de noi toți.

Pe 9/11, întreaga lume, șocată de uciderea a atât de mulți oameni nevinovați, a fost martora unei națiuni care a ieșit din tragedie cu o vigoare și o forță reînnoite. Oră după oră, în zilele și nopțile care au urmat, valorile fundamentale ale caracterului american s-au dezvăluit în nenumărate acte de eroism, generozitate, ingeniozitate și leadership.