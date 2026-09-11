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Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”

Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
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Președintele României Nicușor Dan a scris un nou editorial în presa americană, aceasta fiind a treia sa apariție ca editorialist în spațiul public american. De data aceasta, șeful statului a scris despre tragedia care s-a întâmplat pe 11 septembrie 2001. 

Teroarea a lovit New York

Acum douăzeci și cinci de ani, într-o dimineață senină de septembrie, teroarea a lovit New York, Washington și câmpiile din Pennsylvania.

O zi, aparent ca oricare alta, a devenit o piatră de hotar istorică. A fost o zi de tragedie, doliu și amintire în Statele Unite și în toate colțurile lumii. În același timp, a fost o zi de solidaritate, acțiune și afirmare a valorilor prețuite și împărtășite de noi toți.

Pe 9/11, întreaga lume, șocată de uciderea a atât de mulți oameni nevinovați, a fost martora unei națiuni care a ieșit din tragedie cu o vigoare și o forță reînnoite. Oră după oră, în zilele și nopțile care au urmat, valorile fundamentale ale caracterului american s-au dezvăluit în nenumărate acte de eroism, generozitate, ingeniozitate și leadership.

Atacurile lașe au fost menite să demoralizeze și să umilească. În schimb, ele au arătat întregii lumi că sufletul unei națiuni — curajos, vizionar, plin de compasiune — era la fel de viu și de puternic precum fusese la Saratoga, Gettysburg sau Omaha.

Acea dată istorică a fost, de asemenea, una personală. La fel ca mulți dintre concetățenii mei români, simt și acum — chiar și după 25 de ani — groaza, revolta și indignarea pe care le-am simțit cu toții în fața acestor atrocități. Îmi amintesc că am realizat că atacurile nu erau îndreptate doar împotriva unei țări, ci împotriva valorilor care unesc toate societățile libere.

În perioada care a urmat zilei de 11 septembrie, s-a întâmplat un lucru remarcabil. Omenirea a învățat că durerea unei națiuni poate deveni durerea tuturor națiunilor. În acea zi nefastă, oamenii liberi de pretutindeni au fost alături de America. Într-un sens foarte real, toți românii au fost americani pentru o zi.

Toate acestea au avut consecințe profunde. Atacurile au spulberat iluzia că granițele sau distanța ar putea garanta securitatea. Dacă terorismul putea lovi inima financiară și culturală a celei mai importante democrații din lume, putea lovi oriunde.

Lecția a fost dură: un atac împotriva unuia ar putea deveni un atac împotriva tuturor

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