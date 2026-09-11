În anul 2034, România va găzdui titlul de Capitală Europeană a Culturii, potrivit calendarului anunțat de Comisia Europeană. Țara are deja două experiențe în acest program: Sibiu, în 2007, și Timișoara, în 2023. Ministerul Culturii subliniază că aceste proiecte au contribuit la dezvoltarea infrastructurii culturale, a parteneriatelor europene și a unor noi proiecte culturale.

„România, din nou pe harta Capitalelor Europene ale Culturii. Comisia Europeană a anunțat oficial calendarul: România va găzdui titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2034. România are o experiență apreciabilă în domeniu: Sibiu a purtat titlul în 2007, alături de Luxemburg, iar Timișoara l-a dus mai departe în 2023, alături de Veszprém și Elefsina. Ambele experiențe au arătat ce poate lăsa în urmă un astfel de proiect: infrastructură culturală, rețele europene, proiecte noi și oameni care au învățat să construiască programe culturale la scară europeană. Pentru 2034, miza este și mai mare”, transmite Ministerul Culturii pe Facebook.

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Ministerul Culturii arată că noul cadru al Comisiei Europene transformă titlul într-un angajament pe termen lung, nu doar într-un program de un an. Rezultatele vor fi evaluate și după anul acordării titlului, iar respectarea angajamentelor va conta pentru Premiul Melina Mercouri. Candidaturile vor fi simplificate, cu 4 seturi de criterii în loc de 6. Orașele vor putea forma mai ușor candidaturi comune, inclusiv transfrontaliere. De altfel, tinerii și societatea civilă vor avea un rol mai important.

Când pot fi depuse primele candidaturi

Pentru România, primele candidaturi pentru titlul din 2034 vor fi depuse în toamna lui 2028. Finalistele vor fi anunțate în 2029, iar orașul desemnat va avea 5 ani pentru pregătirea programului cultural. Ministerul Culturii analizează și posibilitatea ca proiectele dezvoltate de orașele finaliste să fie implementate și după competiție. Instituția dă exemplul orașului Cluj-Napoca, unde proiecte din candidatura pentru titlul din 2021 au fost continuate ulterior.

„Această logică a continuității se regăsește, de altfel, și la nivel național”, arată Ministerul Culturii.

Ministerul Culturii pregătește Strategia Națională a Culturii 2027-2034, perioadă care include competiția pentru Capitala Europeană a Culturii 2034. Strategia și candidatura orașelor ar urma să se susțină reciproc. Ministrul interimar al Culturii, Demeter Andras Istvan, spune că proiectele privind participarea culturală, spațiile de proximitate și comunitățile reziliente pot transforma viitoarea Capitală Europeană a Culturii într-un proiect de referință.

„Avem în pregătire Strategia Națională a Culturii 2027–2034, perioada competiției pentru Capitala Europeană a Culturii 2034. Cele două trebuie să se susțină reciproc: orașele candidate au nevoie de un cadru național coerent, iar strategia este instrumentul prin care proiecte concrete să poată fi puse în practică: participare culturală, spații de proximitate, proiecte intergeneraționale, comunități mai reziliente. Viitoarea Capitală Europeană a Culturii poate dobândi astfel o valoare adăugată, devenind un proiect-far”, a declarat ministrul culturii, Demeter Andras Istvan.

„România are șansa să transforme următoarea Capitală Europeană a Culturii într-un proiect ale cărui rezultate să depășească anul titlului și să confirme, în practică, direcțiile Strategiei Naționale a Culturii 2027–2034”, mai transmite Ministerul Culturii.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ