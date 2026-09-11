Harta pensiilor din România. Pensia medie lunară a ajuns la 2.942 de lei în trimestrul al doilea din 2026, în creștere cu 0,3% față de primul trimestru. În același timp, numărul pensionarilor a scăzut cu 7.000, la 4,913 milioane. Institutul Național de Statistică (INS) a prezentat datele vineri, 11 septembrie 2026.

Numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat a ajuns la 4,573 milioane, cu 4.000 mai puțini față de trimestrul anterior. Pensia medie a fost de 2.821 de lei, în creștere cu 0,04%. Față de aceeași perioadă din 2025, numărul pensionarilor a scăzut cu 5.000. Pensia medie totală și cea de asigurări sociale de stat au crescut cu 0,3%.

Sondaj Gândul Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota? PSD

AUR

PNL

USR

UDMR

SOS

POT

SENS

Forța Dreptei Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Unde sunt cele mai mari pensii din România

Diferențele dintre județe sunt considerabile. În trimestrul al doilea, pensia medie de asigurări sociale de stat din București a fost cu 1.350 de lei mai mare decât în județul cu cea mai mică valoare. Capitala are cea mai mare pensie medie de asigurări sociale de stat, de 3.579 de lei. Urmează Hunedoara, cu 3.498 de lei, Brașov, cu 3.331 de lei, Gorj, cu 3.305 lei și Galați, cu 3.021 de lei.

Galați și Constanța figurează cu aceeași pensie medie, de 3.021 de lei. Cele mai mici valori sunt în Botoșani, de 2.229 de lei, Vrancea, de 2.274 de lei și Vaslui, de 2.285 de lei.

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 93,1% din total. Cei mai mulți primesc pensie pentru limită de vârstă, respectiv 80,7%. Urmează pensiile de urmaș, cu 9,6%, și cele de invaliditate, cu 8%. Pensiile anticipate și anticipate parțial reprezintă doar 1,6%. În cazul pensiilor pentru limită de vârstă, femeile reprezintă 55%, adică aproximativ 2,174 milioane de persoane.

Institutul Național de Statistică (INS) mai arată și diferențele între pensiile primite de persoanele de sex feminim și cele de sex masculin.

În toate categoriile, femeile au pensii medii mai mici decât bărbații. Cea mai mare diferență apare la pensiile pentru limită de vârstă. Pensia medie a femeilor reprezintă doar 63% din cea a bărbaților.

„Pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei a fost mai mică decât cea a bărbaților în cazul tuturor categoriilor de pensii, chiar și în categoriile în care numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaților. În cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 6 3,0% din cea a bărbaților. Cea mai mare discrepanță s-a înregistrat la pensiile anticipate și anticipate parțial, unde pensia medie a femeilor a reprezentat 60,8% din cea a bărbaților, iar cele mai apropiate valori la pensia de invaliditate, gradul II (1061 lei pentru femei, față de 1310 lei pentru bărbați)”, arată INS.

Sursă foto: INS, Shutterstock