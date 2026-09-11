Trump nu regretă războiul cu Iranul și explică de ce SUA nu au mers „până la capăt”: „Nu cred în cuvântul „regret”. Aș proceda exact la fel”

Donald Trump a afirmat că nu regretă declanșarea războiului cu Iranul și că, pus din nou în aceeași situație, ar lua aceeași decizie. Președintele SUA susține că operațiunea a eliminat capacitatea nucleară a Teheranului.

Donald Trump spune că nu are niciun regret în privința deciziei de a intra în război cu Iranul și susține că ar proceda exact la fel dacă ar putea întoarce timpul.

Președintele american își apără hotărârea într-un moment în care conflictul produce consecințe militare, economice și politice majore, inclusiv în Statele Unite, unde se apropie alegerile de la jumătatea mandatului. Trump respinge însă ideea că războiul ar fi compromis o victorie republicană care, în absența conflictului, ar fi fost sigură, potrivit Times of Israel.

Întrebat dacă regretă decizia care a dus la războiul cu Iranul, într-un interviu la Fox News, Trump a spus categoric „Nu. Nu cred în cuvântul «regret». Întotdeauna poți să te îndoiești puțin de tine, iar câteva persoane m-au întrebat asta”.

Sursa video – X/@clashreport

De asemenea, întrebat implicit dacă ar lua o altă decizie cunoscând consecințele conflictului, președintele american a susținut că răspunsul este tot negativ.

„Dacă ar trebui să o iau de la capăt, aș proceda exact la fel. Le-am eliminat capacitatea nucleară”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Trump respinge ideea că războiul ar fi costat republicanii o victorie sigură

Interviul a ajuns și la consecințele politice interne ale conflictului. Jurnalista Fox News a pornit de la premisa că republicanii s-ar fi îndreptat fără dificultăți către o victorie în alegerile de la jumătatea mandatului dacă războiul cu Iranul nu ar fi izbucnit.

Răspunsul lui Trump a fost tranșant.

„Da, ei bine, nu ai de unde să știi asta”, a răspuns șeful de la Casa Albă.

El și-a apărat din nou decizia invocând amenințarea pe care, în opinia sa, ar reprezenta-o un Iran dotat cu arme nucleare. Trump a susținut că Teheranul ar fi utilizat o asemenea armă dacă ar reuși să o obțină chiar asupra teritoriului american,

Totodată, întrebat de ce Statele Unite nu au decis să „meargă până la capăt” în conflictul cu Iranul, Trump a răspuns:„Poate că nu fac asta din cauza alegerilor, știți, vreau să mențin lucrurile… Uitați, luăm foarte mult petrol”, a declarat Donald Trump.