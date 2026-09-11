Prima pagină » Știri externe » Trump nu regretă războiul cu Iranul și explică de ce SUA nu au mers „până la capăt”: „Nu cred în cuvântul „regret”. Aș proceda exact la fel”

Trump nu regretă războiul cu Iranul și explică de ce SUA nu au mers „până la capăt”: „Nu cred în cuvântul „regret”. Aș proceda exact la fel”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump a afirmat că nu regretă declanșarea războiului cu Iranul și că, pus din nou în aceeași situație, ar lua aceeași decizie. Președintele SUA susține că operațiunea a eliminat capacitatea nucleară a Teheranului.

Donald Trump spune că nu are niciun regret în privința deciziei de a intra în război cu Iranul și susține că ar proceda exact la fel dacă ar putea întoarce timpul.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Președintele american își apără hotărârea într-un moment în care conflictul produce consecințe militare, economice și politice majore, inclusiv în Statele Unite, unde se apropie alegerile de la jumătatea mandatului. Trump respinge însă ideea că războiul ar fi compromis o victorie republicană care, în absența conflictului, ar fi fost sigură, potrivit Times of Israel.

Întrebat dacă regretă decizia care a dus la războiul cu Iranul, într-un interviu la Fox News, Trump a spus categoric „Nu. Nu cred în cuvântul «regret». Întotdeauna poți să te îndoiești puțin de tine, iar câteva persoane m-au întrebat asta”.

Sursa video – X/@clashreport

De asemenea, întrebat implicit dacă ar lua o altă decizie cunoscând consecințele conflictului, președintele american a susținut că răspunsul este tot negativ.

„Dacă ar trebui să o iau de la capăt, aș proceda exact la fel. Le-am eliminat capacitatea nucleară”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Trump respinge ideea că războiul ar fi costat republicanii o victorie sigură

Interviul a ajuns și la consecințele politice interne ale conflictului. Jurnalista Fox News a pornit de la premisa că republicanii s-ar fi îndreptat fără dificultăți către o victorie în alegerile de la jumătatea mandatului dacă războiul cu Iranul nu ar fi izbucnit.

Răspunsul lui Trump a fost tranșant.

„Da, ei bine, nu ai de unde să știi asta”, a răspuns șeful de la Casa Albă.

WASHINGTON, DC – FEBRUARY 24: US President Donald Trump delivers his State of the Union address to a joint session of Congress in the chambers of the U.S. House of Representatives in Washington, DC on February 24, 2026. Nathan Posner / Anadolu/ABACAPRESS.COM

El și-a apărat din nou decizia invocând amenințarea pe care, în opinia sa, ar reprezenta-o un Iran dotat cu arme nucleare. Trump a susținut că Teheranul ar fi utilizat o asemenea armă dacă ar reuși să o obțină chiar asupra teritoriului american,

Totodată, întrebat de ce Statele Unite nu au decis să „meargă până la capăt” în conflictul cu Iranul, Trump a răspuns:„Poate că nu fac asta din cauza alegerilor, știți, vreau să mențin lucrurile… Uitați, luăm foarte mult petrol”, a declarat Donald Trump.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS 25 de ani de la 11 septembrie. Trump, marele absent de la New York. JD Vance și patru foști președinți se reunesc la Ground Zero
09:49
25 de ani de la 11 septembrie. Trump, marele absent de la New York. JD Vance și patru foști președinți se reunesc la Ground Zero
FLASH NEWS Imagini virale pe cerul New Yorkului. Turnurile Gemene au „renăscut” într-un spectacol cu 2.977 de drone, la 25 de ani de la 11 septembrie
09:05
Imagini virale pe cerul New Yorkului. Turnurile Gemene au „renăscut” într-un spectacol cu 2.977 de drone, la 25 de ani de la 11 septembrie
FLASH NEWS Putin, Xi și Pezeshkian se reunesc la summitul BRICS din India. Războaiele din Iran și Ucraina, criza energetică, subiectele centrale pe masa lui Modi
08:29
Putin, Xi și Pezeshkian se reunesc la summitul BRICS din India. Războaiele din Iran și Ucraina, criza energetică, subiectele centrale pe masa lui Modi
FLASH NEWS 11 septembrie, 25 de ani mai târziu: 2.977 de morți și patru avioane deturnate. Ziua neagră care a schimbat lumea pentru totdeauna
07:40
11 septembrie, 25 de ani mai târziu: 2.977 de morți și patru avioane deturnate. Ziua neagră care a schimbat lumea pentru totdeauna
RĂZBOI Documentarul despre războiul din Fâșia Gaza, ovaționat timp de 24 de minute la Festivalul de Film de la Veneția
07:00
Documentarul despre războiul din Fâșia Gaza, ovaționat timp de 24 de minute la Festivalul de Film de la Veneția
ARMATĂ Polonia și Ucraina au dejucat o amenințare directă la frontieră. Donald Tusk, avertizat de CIA că urmează noi provocări rusești
06:30
Polonia și Ucraina au dejucat o amenințare directă la frontieră. Donald Tusk, avertizat de CIA că urmează noi provocări rusești
Mediafax
Vânzările de șuncă presată s-au prăbușit. Cum se reprofilează supermarketurile
Digi24
Mutare-surpriză: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia din fruntea Guvernului (surse)
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță S-A SINUCIS din cauza amantei. Primele imagini de la fața locului
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
Bolojan, ironie fină înainte de vizita lui Călin Georgescu la Oradea: „Cei care nu au angajamente au posibilitatea să facă întâlniri”
Mediafax
I-a salvat viața unui om și a fost AMEDAT. Motivul surprinzător
Click
Horoscop 11-17 septembrie. Săgetătorul primește o șansă uriașă, iar pentru mai multe zodii urmează o săptămână decisivă
Digi24
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Cancan.ro
Bianca a refuzat inelul de la Marian Grozavu pentru ispita pilot! După aventura cu Claudia, Eduard a schimbat 'destinația'
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce sunt petele solare?
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!

Cele mai noi

Trimite acest link pe