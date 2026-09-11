General al Armatei Române, găsit împușcat într-un imobil din Prahova

Generalul-maior în rezervă Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, a fost găsit mort vineri într-un imobil din localitatea Păulești, județul Prahova.

Bărbatul prezenta o plagă prin împușcare la nivelul capului, iar în apropierea trupului său a fost găsită o armă. Alarma a fost dată de soția generalului, după ce acesta ar fi plecat de acasă în cursul nopții și nu a mai răspuns la telefon. Potrivit informațiilor din prea locală, bărbatul avea asupra sa o armă deținută legal.

Din nefericire, echipajele medicale și polițiștii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind constatat decesul.

Cine era generalul Dorin Ioniță

General-locotenentul Dorin Ioniță a fost un înalt ofițer de carieră din Armata Română, cunoscut în special pentru că a ocupat funcția de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu” în perioada 5 septembrie 2017-31 iulie 2023. A participat la o misiune oficială sub egida Organizației Națiunilor Unite (ONU) în Africa, activând ca observator militar în Republica Democratică Congo (MONUSCO).

De asemenea, din postura de comandant, a coordonat și vizitat contingentele de militari români aflate în teatrele de operații externe, inclusiv în Mali.

În decembrie 2019, având gradul de general-maior, a deținut rolul de coordonator al Paradei Militare Naționale organizate la București cu ocazia Zilei Naționale a României, notează Adevărul.

Polițiștii cercetează circumstanțele morții

Ancheta este în desfășurare, iar împrejurările exacte ale morții urmează să fie stabilite de autorități.