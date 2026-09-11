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Ioana Dogioiu spune că premierul demis Ilie Bolojan nu-şi dă demisia şi că nu se pune această problemă

Luiza Dobrescu
Ioana Dogioiu spune că premierul demis Ilie Bolojan nu-şi dă demisia şi că nu se pune această problemă
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Purtătorul de cuvânt al Guvernului României, Ioana Dogioiu, a intervenit prompt, vineri, ca să dezmintă informaţia propagată în spaţiul public, cum că premierul demis deja ar intenţiona să-şi dea demisia din fruntea guvernului.

Ilie Bolojan a declarat recent într-un interviu pentru B1TV că şi-a golit biroul încă din 5 mai, când a vot demis prin votul parlamentarilor.

”De 4 luni de zile mi-am golit biroul, mi-am luat rămas-bun de la colegii din Guvern, le-am mulțumit pentru activitate, le-am căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumesc, deci nu se mai pune problema să vrei să te agăți de un scaun, să vrei să stai pe un post, dar atunci când ești premier, chiar și interimar, într-o situație complicată mult prea mult timp, nu ai ce să faci decât să încerci să faci tot ce ține de tine ca să asiguri funcționarea statului”.

Lucru pe care, de altfel, l-a mai anunţat şi pe data de 3 iulie, când a spus că a păstrat pe birouri nişte pixuri, o fructieră şi dosarele curente.

Cu toate acestea, situaţia nu este echivalentă cu demisia acestuia din funcţie, a ţinut să precizeze Ioana Dogioiu.

„Observ că se propagă varianta demisiei premierului Ilie Bolojan. Este un fake news absolut. Nu se pune această problemă”, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului.

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