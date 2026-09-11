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Inflația României a coborât la 6,2% în august 2026, dar continuă să fie cea mai mare din Uniunea Europeană. Bolojan: „Rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să se vadă”

Flavius Niculescu
Inflația României a coborât la 6,2% în august 2026, dar continuă să fie cea mai mare din Uniunea Europeană. Bolojan: „Rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să se vadă”
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Rata anuală a inflației în august 2026 a fost de 6,2%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, arată datele publicate vineri, 11 septembrie, de reprezentanții Institului Național de Statistică (INS). Asta după ce, în iulie, ajunsese la 8,2%, iar, cu o luna înainte, depășea borna de 10%. Totuși, România continuă să fie campioana Uniunii Europene, cu cea mai mare rată a inflației, conform datelor Eurostat, iar prețurile serviciilor continuă să genereze cea mai mare presiune asupra inflației, cu o creștere anuală de 11,2%. La scurt timp după ce au fost prezentate noile date INS, prim-ministrul demis Ilie Bolojan a publicat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj intitulat „Rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să se vadă”.

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Inflația României a scăzut la 6,2% în august 2026, după ce depășea 10% în urmă cu două luni / Cele mai mari scumpiri, în continuare la servicii

Cifrele INS arată că rata anuală a inflației a ajuns la 6,2% în august 2026, comparativ cu august 2025. Mai mult, rata inflației de la începutul anului – august 2026, comparativ cu decembrie 2025 – a fost de 4,6%, iar rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, față de precedentele 12 luni, a fost de 9,5%. Datele complete sunt disponibile AICI.

În august 2026, scăderea inflației este resimțită mai ales în cazul mărfurilor alimentare, unde prețurile au fost cu doar 2,62% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut. În cazul mărfurilor nealimentare, scumpirile au fost de 6,36%. Pe de altă parte, la categoria serviciilor, creșterile prețurilor au înregistrat o cotă de 11,28%.

Iată cum a evoluat rata anuală a inflației, de la începutul anului până în prezent:

  • Ianuarie: 9,6%
  • Februarie: 9,3%
  • Martie: 9,9%
  • Aprilie: 10,7%
  • Mai: 10,9%
  • Iunie: 10,4%
  • Iulie: 8,2%
  • August: 6,2%

Sursa foto: Mediafax

România continuă să aibă cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană

Datele prezentate de Eurostat arată că, în ciuda scăderilor înregistrate, România continuă să se confrunte cu cea mai mare rată a inflației dintre toate statele membre UE. Incluziv prognoza pe luna august – categorie în care țara noastră nu a fost încă inclusă de Eurostat – ne plasează pe primul loc la acest capitol.

Dacă scoatem din calcul România, care a înregistrat o rată anuală de 6,2% în august 2026, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană – ca cifră estimativă – o are Lituania, de 5,8%, urmată de Cipru, cu 5,2% și Bulgaria, cu 5,1%. La polul opus, se află Estonia, cu o inflație de 1,3%, Malta, cu 1,9%, respectiv Finlanda, cu 2,4%.

Ilie Bolojan | Sursa foto: Mediafax

Sursa foto: Mediafax

„Scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe”

„Rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să se vadă. INS a anunțat pentru luna august o rată anuală a inflației de 6,2%, față de 8,2% în iulie și 10,4% în iunie. Scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe, resimțită în întreaga lume. Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aștepta ca efectul ei asupra prețurilor la pompă să se reducă.

Dacă am fi continuat modelul deficitelor și al împrumuturilor uriașe, la dobânzi tot mai împovărătoare, România ar fi ajuns într-o situație imposibilă. Plătim astăzi factura acelor ani. Aproape jumătate din deficitul din acest an, circa 3% din PIB, reprezintă numai cheltuieli cu dobânzile. Sunt resurse cu care România ar fi putut construi, în fiecare an, o autostradă.

Rezultatele încep să apară, dar drumul nu s-a încheiat. Dacă această direcție este abandonată, riscăm să pierdem sacrificiile făcute până acum și să revenim la problemele de la care am pornit, într-o formă și mai gravă. Misiunea esențială a viitorului Guvern este să consolideze eforturile făcute până acum de societate și să continue acest drum, astfel încât uriașul potențial al României să poată fi valorificat pe deplin”, explică Ilie Bolojan în postarea publicată pe Facebook.

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