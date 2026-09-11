După rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt, unde partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut cel mai mare număr de voturi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța Nord-Atlantică este pregătită să colaboreze cu orice guvern ales democratic în Germania, indiferent de rezultatul alegerilor și de schimbările politice din țară.
Mark Rutte a făcut declarația în timpul unei vizite la Ministerul german de Externe.
„Suntem o alianță formată din 32 de state. Oricine va fi ales este conducerea aleasă a țării respective. Cu această conducere vom lucra”, a declarat secretarul general al NATO.
Rutte a precizat că schimbarea guvernelor și disputele politice nu reprezintă, în sine, o amenințare pentru stabilitatea Alianței.
La alegerile din Saxonia-Anhalt, AfD a obținut 43,8% din voturile pentru listele de partid, clasându-se pe primul loc. CDU s-a situat pe poziția a doua, cu 17,2% din voturi, iar SPD a obținut 9,3%.
Rezultatul AfD nu îi permite formațiunii să formeze singură guvernul landului, fiind necesară o majoritate în parlamentul regional.
Mark Rutte a vorbit și despre importanța economiei pentru stabilitatea societății și a îndemnat guvernele să promoveze creșterea economică și reformele.
„Plăcinta trebuie să devină mai mare, nu mai mică”, a spus șeful NATO.