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Mark Rutte spune că NATO va colabora cu orice guvern ales democratic în Germania, după succesul AfD

Mark Rutte spune că NATO va colabora cu orice guvern ales democratic în Germania, după succesul AfD
Mark Rutte, secretarul general NATO / Foto - Mediafax
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După rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt, unde partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut cel mai mare număr de voturi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța Nord-Atlantică este pregătită să colaboreze cu orice guvern ales democratic în Germania, indiferent de rezultatul alegerilor și de schimbările politice din țară.

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Poziția lui Mark Rutte față de noul climat politic din Germania

Mark Rutte a făcut declarația în timpul unei vizite la Ministerul german de Externe.

„Suntem o alianță formată din 32 de state. Oricine va fi ales este conducerea aleasă a țării respective. Cu această conducere vom lucra”, a declarat secretarul general al NATO.

Rutte a precizat că schimbarea guvernelor și disputele politice nu reprezintă, în sine, o amenințare pentru stabilitatea Alianței.

Rezultatele alegerilor din landul Saxonia-Anhalt

La alegerile din Saxonia-Anhalt, AfD a obținut 43,8% din voturile pentru listele de partid, clasându-se pe primul loc. CDU s-a situat pe poziția a doua, cu 17,2% din voturi, iar SPD a obținut 9,3%.

Rezultatul AfD nu îi permite formațiunii să formeze singură guvernul landului, fiind necesară o majoritate în parlamentul regional.

Rutte: „Plăcinta trebuie să devină mai mare”

Mark Rutte a vorbit și despre importanța economiei pentru stabilitatea societății și a îndemnat guvernele să promoveze creșterea economică și reformele.

„Plăcinta trebuie să devină mai mare, nu mai mică”, a spus șeful NATO.

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