Grindeanu îl întreabă pe Kelemen Hunor dacă ar vota un guvern PNL din care fac parte foşti membri ai partidelor extremiste

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis celor de la PSD că, în eventualitatea formării unei majorităţi guvenamentale, în jurul social democraţilor, nu ar vota un executiv care să aibă şi voturi de la partidele extremiste.

În replică, liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis vineri de la Neptun, unde se afla la Şcoala de Vară a TSD dacă ar fi de acord cu un guvern format în jurul unui PNL care să conţină şi foşti membri ai partidelor extremiste.

„Da, e un lucru pe care Hunor îl spun, nu l-a spus ieri pentru prima dată. Eu am o singură întrebare dar dacă s-ar forma în jurul PNL-ului acest guvern, mai votează UDMR-ul, având în vedere că PNL-ul în ultimele două luni a luat vreo nouă de la SOS, AUR, pot și așa mai departe. Ăia sunt plecați”, întreabă Grindeanu.

În ceea ce priveşte eventualitatea unor alegeri anticipate, Grindeanu spune că PSD este pregătit pentru orice variantă, chiar dac[ nu este un scenariu preferat.