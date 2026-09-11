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Ion Cristoiu: Ilie Bolojan ne lasă să credem că de patru luni, plecat din birou, lucrează într-un cort din Piața Victoriei

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„Au trecut deja patru luni și câteva zile de când Guvernul Bolojan II, alcătuit din partide care au pierdut alegerile din 2024, și anume, PNL userizat, USR și UDMR. Au trecut 4 luni de când acest Guvern a fost demis prin moțiune de cenzură, în urma unui vot zdrobitor ca scor, în perioada post-decembristă”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul video zilnic.

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„Normal ar fi fost ca Ilie Bolojan să demisioneze, înaintea acestei moțiuni de cenzură, și anume, în 23 aprilie, când PSD, retrăgându-și oamenii din structurile puterii, deci ieșind din Coaliția de guvernare, a lăsat fără sprijin politic pe Ilie Bolojan. În toate țările democratice și nu numai, un premier al unei Coaliții demisionează în clipa în care un partid membru al Coaliției pleacă. Și dacă membrul acela este un partiduleț, fără prea mare însemnătate, premierul pleacă și Guvernul demisionează deoarece premierul și Guvernul sunt rezultatul unei Coaliții. În momentul în care un membru al Coaliției, în cazul de față, PSD, cel mai important membru al Coaliției pleacă, Coaliția s-a destrămat, s-a destrămat și sprijinul parlamentar al Guvernului.

Evident, că Ilie Bolojan, care până atunci ne înnebunise că are demisia pe masa, dacă nu i se fac reformele, dacă nu se taie acolo unde taie el cu creionul de tâmplar. N-a demisionat, nu a făcut-o nici după moțiunea de cenzură, pentru că era clar că majoritatea nu îl mai vrea și s-a cramponat de scaun printr-un artificiu. Actualul guvern nu pleacă decât în momentul în care se formează un guvern. Formarea unui nou govern depinde de gașca PNL-USR-UDMR. Evident că, Ilie Bolojan nu are niciun interes să grăbeacă formarea noului guvern pentru că înseamnă plecarea lui. Vrea să rămână la guvernare mult și bine. La început, ne-a spus că e iresponsabilitate să plece. Sigur, el ca premier poate să demisioneze. Se pune un premier interimar, s-ar adânci criza și probabil s-ar înlesni formarea unui nou guvern. Însă el nu demisionează și a justificat că ar fi iresponsabil să plece.

Acum, văzând că începe să piardă capital electoral din această încleștare, lipire de scaunul de premier, a schimbat foaia și a declarat că de 4 luni de zile a golit biroul. Cât de demagog pot să fii, ca să susții că acum 4 luni ți-ai golit biroul și ți-ai luat rămas-bun de la colegi, dar el guvernează întruna? Eu nu am înțeles, el nu mai are secretară, nimic, stă în biroul gol? Poate stă în Wc, poate stă în cămară. Și din câte ați văzut, el face multe ședințe de guvern. Păi cum și-a luat rămas-bun acum 4 luni, când a făcut ședință de guvern zilele trecute? O chestiune demagogică în care se vede că ne crede proști și apelează la chestii din acestea ieftine. Treceți prin Piața Victoriei și sunt sigur că îl veți vedea pe Ilie Bolojan stand acolo în față, unde sunt jandarmii, stând cu degetul în gură, că nu are nici secretară. O demagogie de doi lei!”, mai spune scriitorul.

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