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Huthi anunță că au cucerit portul strategic Mokha. Rebelii ajung la 75 km de Bab al-Mandab, arteră vitală pentru comerțul cu Europa

Huthi anunță că au cucerit portul strategic Mokha. Rebelii ajung la 75 km de Bab al-Mandab, arteră vitală pentru comerțul cu Europa
Rebeli Houthi | Foto - Mediafax
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Războiul din Yemen intră într-o nouă etapă periculoasă, cu implicații care depășesc granițele țării. Rebelii huthi susținuți de Iran au preluat controlul asupra orașului-port Mokha, după lupte violente cu forțele proguvernamentale sprijinite de Arabia Saudită.

Cucerirea le permite huthi să ajungă la aproximativ 75 de kilometri de strâmtoarea Bab al-Mandab, una dintre arterele maritime strategice ale planetei, într-un moment în care transportul de petrol este deja puternic afectat de războiul din Iran și de perturbarea traficului prin strâmtoarea Ormuz, potrivit Associated Press.

Rebeli Houthi | Foto – Mediafax

Informațiile venite din Mokha descriu un oraș aruncat în haos, preluat de luptătorii huthi după confruntările violente de miercuri noaptea.

Locuitorii  afirmă că rebelii patrulau joi pe străzi, în timp ce instituțiile guvernamentale și magazinele erau închise. Numeroase familii și-au abandonat locuințele și au început să se deplaseze spre est, către Aden, unde se află Consiliul Prezidențial de Conducere al Yemenului, recunoscut internațional, și guvernul acestuia.

„Preluarea controlului s-a produs fără niciun avertisment. Panica s-a răspândit în întreaga zonă, obligând oamenii să fugă, în scene dramatice, în timp ce răniți zăceau pe străzi și nu era nimeni care să-i ajute”, a declarat pentru BBC Arabic un locuitor din Mokha.

Un alt bărbat a relatat că luptătorii huthi patrulau pe străzile orașului, în timp ce activitatea era practic paralizată.

„În acest moment, nu știm ce va face Ansar Allah. Toată lumea se teme pentru propria siguranță”, a declarat un alt locuitor din Mokha.

Sursa video – X/@TheCradleMedia

Familiile care au reușit să plece încearcă să ajungă către Aden, multe dintre ele fără bunurile elementare.

„Am fugit împreună cu copiii noștri și am continuat să alergăm. Nu avem așternuturi, nu avem casă, nu avem nimic cu noi. Totul a fost distrus într-o oră. Nici măcar nu ne-au dat o șansă și nu ne-au avertizat în prealabil. Suntem femei fără niciun mijloc de a ne apăra și avem cu noi copii nevinovați”, a povestit pentru BBC Arabic o femeie care a fugit din calea luptelor.

Consiliul Politic Suprem al grupării a transmis că luptele „au încetat în districtele de pe coasta de vest după alungarea mobilizărilor inamicului saudit”, potrivit televiziunii Al Masirah, controlată de huthi.

Tarek Salah, liderul Forțelor Naționale de Rezistență proguvernamentale, a anunțat că și-a mutat centrul de comandă de pe coasta de vest într-o „locație sigură”. El a recunoscut pierderile grele suferite de trupele sale în confruntările recente.

Forțele sale au plătit „un preț greu în ultimele zile în fața unei ofensive huthi care a fost planificată și susținută de Iran”, a declarat Tarek Salah.

Huthi ajung la 75 de kilometri de Bab al-Mandab

Importanța capturării Mokha nu este dată doar de evoluția războiului civil din Yemen, ci mai ales de poziția geografică a portului. Orașul se află pe coasta Mării Roșii, la aproximativ 75 de kilometri de strâmtoarea Bab al-Mandab.

Această trecere îngustă leagă Marea Roșie de Golful Aden și Oceanul Indian și reprezintă o rută esențială pentru navele care transportă mărfuri și energie între Asia și Europa.

Noua ofensivă se desfășoară într-un moment extrem de sensibil pentru piețele energetice.

Războiul dintre SUA, Israel și Iran a perturbat puternic traficul prin strâmtoarea Ormuz, iar Arabia Saudită s-a bazat într-o măsură mai mare pe ruta Mării Roșii pentru exporturile sale de petrol.

Huthi afirmă că nu intenționează să amenințe navigația internațională în ansamblu. Consiliul Politic Suprem al rebelilor și-a reafirmat „dreptul de a apăra suveranitatea Yemenului și apele sale teritoriale, asigurând în același timp comunitatea internațională că navigația în Marea Roșie rămâne sigură”.

Există însă o excepție importantă.

Centrul de coordonare a operațiunilor umanitare, controlat de huthi, a precizat că embargoul împotriva navelor saudite rămâne în vigoare. Prin urmare, avansul rebelilor către Bab al-Mandab amplifică preocupările privind securitatea unei rute maritime esențiale într-un moment în care o altă arteră energetică strategică, Ormuz, este deja afectată de război.

Escaladarea luptelor din Yemen a contribuit deja la creșterea puternică a prețului petrolului. Situația ar putea deveni și mai complicată după ce huthi ar fi obținut controlul asupra unei alte poziții strategice din Marea Roșie.

O sursă militară yemenită a declarat pentru AFP că rebelii au capturat și insula Zuqar, situată la aproximativ 80 de kilometri nord-vest de Mokha.

Potrivit sursei, operațiunea a început cu un baraj de rachete și a continuat cu un atac terestru sprijinit de ambarcațiuni.

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