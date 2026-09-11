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Cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Elena Popescu
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
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Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni, până aproape de jumătatea lunii octombrie. Meteorologii anunță perioade cu temperaturi peste normalul calendaristic, iar începutul lui octombrie ar putea aduce o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în întreaga țară.

În privința ploilor, nu sunt estimate abateri importante în cea mai mare parte a intervalului. Noua prognoză ANM este valabilă pentru perioada 14 septembrie – 12 octombrie.

Meteorologii precizează că estimările pe patru săptămâni indică mediile săptămânale ale abaterilor temperaturii și precipitațiilor față de valorile climatologice, astfel că fenomenele extreme de scurtă durată nu pot fi anticipate prin acest produs.

Săptămâna 14-21 septembrie. Temperaturi normale, ușor mai ridicate în vest

În prima săptămână, temperaturile se vor situa, în general, în jurul celor normale pentru mijlocul lunii septembrie. În regiunile vestice este posibil însă ca valorile termice să fie ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei.

În ceea ce privește ploile, ANM estimează un regim pluviometric ușor deficitar în jumătatea nordică a României. În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal.

Săptămâna 21-28 septembrie

Temperaturile medii vor fi ușor peste cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, potrivit estimării ANM. Ploile ar putea fi ceva mai abundente în sud-vest. În aceste regiuni, cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare, în timp ce în restul României se vor menține în jurul valorilor normale.

Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie

La trecerea dintre septembrie și octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât normalul în vestul, nord-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. Nu se anunță abateri importante în privința ploilor. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 5-12 octombrie. Mai cald decât normalul în toată țara

Între 5 și 12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor peste cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, arată prognoza ANM. Nici ploile nu ar urma să iasă din tiparul obișnuit al începutului de octombrie. Cantitățile estimate vor fi apropiate de cele normale în întreaga țară.

Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile

Vineri (11 septembrie) în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai mari valori se vor atinge în județele Arad și Olt unde local va fi caniculă și disconfort termic (indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități).

În Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice se vor situa între 33 și 36 de grade. Cele mai mari valori, canicula și disconfortul termic accentuat (indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități) vor fi în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

După caniculă, vin furtunile

Schimbarea de vreme începe odată cu pătrunderea unei mase de aer mai rece, care va favoriza apariția fenomenelor de instabilitate atmosferică.

Pe parcursul zilei de vineri (11 septembrie), în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, iar la rafală se vor atinge viteze în general de 40…50 km/h.

Vremea va deveni instabilă, în seara zilei de vineri (11 septembrie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă (11/12 septembrie) în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă (12 septembrie) și duminică (13 septembrie) în sud, est și centru. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și vijelii (viteze de 50…60 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

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