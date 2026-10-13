Prima pagină » Actualitate » Surse Cotroceni: Nicușor Dan ar putea dizolva Parlamentul vineri dacă partidele nu ajung până joi la un acord pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu

Surse Cotroceni: Nicușor Dan ar putea dizolva Parlamentul vineri dacă partidele nu ajung până joi la un acord pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu

Surse Cotroceni: Nicușor Dan ar putea dizolva Parlamentul vineri dacă partidele nu ajung până joi la un acord pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Președintele Nicușor Dan ar fi pregătit inclusiv să dizolve Parlamentul vineri, 16 octombrie, dacă partidele politice nu reușesc să ajungă până joi la o înțelegere pentru susținerea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, conform informațiilor Gândul din surse de la Palatul Cotroceni.
Președintele le-ar fi comunicat șefilor de partide că dacă până joi – când se împlinește termenul depunerii programului de guvernare și listei de miniștri în Parlament – nu se conturează o majoritate pentru a învesti guvernul Luca Niculescu, va dizolva Parlamentul vineri.

Șeful statului ar fi decis să nu mai accepte prelungirea negocierilor politice fără un rezultat concret. În cazul în care partidele nu vor reuși să formeze o majoritate parlamentară stabilă, scenariul alegerilor anticipate ar putea deveni realitate.

Sursele citate susțin că Nicușor Dan ar fi transmis, într-un cadru restrâns, că nu intenționează să facă o nouă desemnare de premier dacă actuala încercare eșuează. În această situație, vineri ar putea fi prezentat decretul de dizolvare a Parlamentului.

Deocamdată, Administrația Prezidențială nu a confirmat oficial informațiile.

Joi, 15 octombrie, zi decisivă pentru Guvernul Niculescu

Premierul desemnat Luca Niculescu are termen până joi, 15 octombrie, să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.

Negocierile dintre principalele formațiuni politice continuă, însă diferențele dintre PSD, PNL și celelalte partide parlamentare îngreunează formarea unei majorități.

Luca Niculescu a propus inclusiv un acord de susținere pentru o perioadă de șase luni, în care viitorul Executiv să poată adopta măsurile economice și administrative urgente.

Premierul desemnat a precizat că ia în calcul mai multe formule de guvernare: un cabinet politic, unul tehnocrat sau o variantă mixtă, formată din politicieni și specialiști.

Cu toate acestea, obținerea celor 233 de voturi necesare învestirii Guvernului rămâne principala provocare.

Ce spune Constituția despre dizolvarea Parlamentului

Dizolvarea Parlamentului nu poate avea loc automat doar pentru că partidele nu ajung la o înțelegere.

Potrivit articolului 89 din Constituția României, președintele poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

De asemenea, șeful statului trebuie să consulte președinții celor două Camere și liderii grupurilor parlamentare.

Prin urmare, o eventuală decizie anunțată vineri trebuie să respecte toate condițiile constituționale.

România, în fața unei săptămâni decisive

După luni de negocieri și instabilitate guvernamentală, România se apropie de un moment care ar putea schimba configurația politică a țării.

Pentru partidele parlamentare, următoarele două zile ar putea reprezenta ultima oportunitate de a ajunge la un compromis care să permită instalarea unui nou Guvern.

În caz contrar, organizarea alegerilor anticipate ar putea deveni următorul pas pentru depășirea crizei politice.

Joi, 15 octombrie, ar putea fi ziua care decide dacă România va avea un nou Guvern sau dacă va intra într-o nouă confruntare electorală.

 

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ambasadoarea SUA în Grecia, de numele căreia se leagă și un scandal care a implicat România, și-a dat demisia în urmă cu puțin timp, după ce Casa Albă i-a cerut să facă un pas în spate. Guilfoyle a făcut anunțul pe platforma lui Elon Musk
18:29
Ambasadoarea SUA în Grecia, de numele căreia se leagă și un scandal care a implicat România, și-a dat demisia în urmă cu puțin timp, după ce Casa Albă i-a cerut să facă un pas în spate. Guilfoyle a făcut anunțul pe platforma lui Elon Musk
NEWS ALERT Luca Niculescu, prima reacție după ultimatumul dat de Nicușor Dan partidelor
18:26
Luca Niculescu, prima reacție după ultimatumul dat de Nicușor Dan partidelor
FLASH NEWS Bolojan și premierul Bulgariei, discuții despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi atacurile asupra navelor comerciale
18:02
Bolojan și premierul Bulgariei, discuții despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi atacurile asupra navelor comerciale
INEDIT Chinezul care a uimit internetul la 101 ani. Ce băutură bea zilnic și care este secretul longevității sale
17:59
Chinezul care a uimit internetul la 101 ani. Ce băutură bea zilnic și care este secretul longevității sale
LEGE Polițiștii locali vor înregistra intervențiile. Cât timp sunt păstrate imaginile surprinse de bodycam
17:56
Polițiștii locali vor înregistra intervențiile. Cât timp sunt păstrate imaginile surprinse de bodycam
ULTIMA ORĂ Învestirea Guvernului Niculescu, test pentru alianța PNL-USR-UDMR. Bolojan și Hunor, dispuși să voteze noul Guvern. Fritz rămâne pe poziții și susține alegerile anticipate
17:40
Învestirea Guvernului Niculescu, test pentru alianța PNL-USR-UDMR. Bolojan și Hunor, dispuși să voteze noul Guvern. Fritz rămâne pe poziții și susține alegerile anticipate
Mediafax
Caz șocant în Olt! Un bărbat beat și fără permis a furat o mașină cu un copil înăuntru
Digi24
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Ce le-a transmis Nicușor Dan șefilor de partide
Cancan.ro
Fiul lui Nicolae Guță, condamnat cu executare! A leșinat la volanul BMW-ului după 2 fumuri dintr-o țigară 'dubioasă'. Judecătorii nu l-au mai iertat!
Prosport.ro
Imaginea zilei din România, surprinsă de un japonez: un Cybertruck, pe străzile din Câmpulung Muscel, lângă o Dacia!
Adevarul
România, cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova. Marea piedică, explicată de fostul șef al Armatei Române
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Click
Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența”
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Cancan.ro
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Indemnizația pentru creșterea copilului poate fi recalculată. Cine poate primi bani în plus și ce documente trebuie depuse
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Cum îți poți regla sistemul nervos: obiceiuri simple care ajută organismul să gestioneze stresul
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
FLASH NEWS Calitatea locurilor de muncă devine o miză economică pentru UE. Comisia Europeană: Șocul energetic declanșat de conflictul din Orientul Mijlociu frânează crearea de noi locuri de muncă
18:08
Calitatea locurilor de muncă devine o miză economică pentru UE. Comisia Europeană: Șocul energetic declanșat de conflictul din Orientul Mijlociu frânează crearea de noi locuri de muncă
ALEGERI Cum arată bătălia pentru funcția de președinte al Braziliei, cu două săptămâni înainte de votul final. Lula da Silva, umăr la umăr cu Flavio Bolsonaro
17:59
Cum arată bătălia pentru funcția de președinte al Braziliei, cu două săptămâni înainte de votul final. Lula da Silva, umăr la umăr cu Flavio Bolsonaro
AGRICULTURĂ Fermierii din Bărăgan riscă să rămână fără apă pentru irigații, după evacuările din lacurile de acumulare, pentru ridicarea nivelului Dunării
17:50
Fermierii din Bărăgan riscă să rămână fără apă pentru irigații, după evacuările din lacurile de acumulare, pentru ridicarea nivelului Dunării
EXCLUSIV Pariul lui Răzvan Dumitrescu: Guvernul Luca Niculescu va trece
17:36
Pariul lui Răzvan Dumitrescu: Guvernul Luca Niculescu va trece
REACȚIE Reacția Pro TV, după ce Firicel din Las Fierbinți a fost reținut de polițiști
17:14
Reacția Pro TV, după ce Firicel din Las Fierbinți a fost reținut de polițiști
ULTIMA ORĂ Administrația Trump îi retrage sprijinul ambasadoarei SUA din Grecia și-i cere demisia, după scandalul care a implicat și România
17:04
Administrația Trump îi retrage sprijinul ambasadoarei SUA din Grecia și-i cere demisia, după scandalul care a implicat și România

Cele mai noi

Trimite acest link pe