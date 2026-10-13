Șeful statului ar fi decis să nu mai accepte prelungirea negocierilor politice fără un rezultat concret. În cazul în care partidele nu vor reuși să formeze o majoritate parlamentară stabilă, scenariul alegerilor anticipate ar putea deveni realitate.

Sursele citate susțin că Nicușor Dan ar fi transmis, într-un cadru restrâns, că nu intenționează să facă o nouă desemnare de premier dacă actuala încercare eșuează. În această situație, vineri ar putea fi prezentat decretul de dizolvare a Parlamentului.

Deocamdată, Administrația Prezidențială nu a confirmat oficial informațiile.

Joi, 15 octombrie, zi decisivă pentru Guvernul Niculescu

Premierul desemnat Luca Niculescu are termen până joi, 15 octombrie, să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.

Negocierile dintre principalele formațiuni politice continuă, însă diferențele dintre PSD, PNL și celelalte partide parlamentare îngreunează formarea unei majorități.

Luca Niculescu a propus inclusiv un acord de susținere pentru o perioadă de șase luni, în care viitorul Executiv să poată adopta măsurile economice și administrative urgente.

Premierul desemnat a precizat că ia în calcul mai multe formule de guvernare: un cabinet politic, unul tehnocrat sau o variantă mixtă, formată din politicieni și specialiști.

Cu toate acestea, obținerea celor 233 de voturi necesare învestirii Guvernului rămâne principala provocare.

Ce spune Constituția despre dizolvarea Parlamentului

Dizolvarea Parlamentului nu poate avea loc automat doar pentru că partidele nu ajung la o înțelegere.

Potrivit articolului 89 din Constituția României, președintele poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

De asemenea, șeful statului trebuie să consulte președinții celor două Camere și liderii grupurilor parlamentare.

Prin urmare, o eventuală decizie anunțată vineri trebuie să respecte toate condițiile constituționale.

România, în fața unei săptămâni decisive

După luni de negocieri și instabilitate guvernamentală, România se apropie de un moment care ar putea schimba configurația politică a țării.

Pentru partidele parlamentare, următoarele două zile ar putea reprezenta ultima oportunitate de a ajunge la un compromis care să permită instalarea unui nou Guvern.

În caz contrar, organizarea alegerilor anticipate ar putea deveni următorul pas pentru depășirea crizei politice.

Joi, 15 octombrie, ar putea fi ziua care decide dacă România va avea un nou Guvern sau dacă va intra într-o nouă confruntare electorală.