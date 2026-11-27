Presa din Ungaria a scris că România urmărește să mențină nivelul fondurilor europene destinate agriculturii și coeziunii, dar și mai multă flexibilitate în utilizarea acestora, în cadrul negocierilor privind bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Acestea ar fi, conform maghiarilor, obiectivele urmărite de președintele Nicușor Dan la summitul extraordinar al Consiliului European.

Pe agenda României s-ar afla și competitivitatea economică, dezvoltarea lanțurilor de producție europene și investițiile în industria de apărare, potrivit publicației Maszol.

Discuțiile de la Bruxelles au vizat viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, un cadru financiar care va stabili prioritățile și resursele disponibile pentru statele membre în următorii șapte ani.

Un alt obiectiv menționat de Nicușor Dan a fost creșterea competitivității statelor membre mai puțin dezvoltate. Președintele a explicat că România își dorește dezvoltarea unor lanțuri de producție în care marile companii europene să colaboreze cu firme din țările cu economii mai puțin dezvoltate, inclusiv cu cele din România.

Prin această abordare, țara noastră ar putea beneficia de o implicare mai mare în lanțurile economice europene și de oportunități suplimentare pentru companiile autohtone.

Apărarea și mobilitatea militară, printre prioritățile României

Presa maghiară mai notează că obiectivul privind competitivitatea include și o componentă importantă referitoare la industria de apărare.

În acest domeniu, sunt vizate mobilitatea militară și dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare, atât civilă, cât și militară.

Nicușor Dan a transmis că România este interesată ca această componentă să aibă un conținut consistent în viitorul cadru financiar european.

Investițiile în infrastructura cu dublă utilizare pot contribui atât la dezvoltarea transporturilor și a conectivității, cât și la capacitatea de deplasare a forțelor militare în interiorul Uniunii Europene.

România și Italia coordonează grupul „Prietenii Coeziunii”, format din 17 state membre

Publicația Maszol a preluat și declarațiile președintelui referitoare la rolul României în negocierile europene. Nicușor Dan a subliniat că țara noastră coordonează, împreună cu Italia, grupul „Prietenii Coeziunii”, din care fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene.

„Este important de spus că România coordonează, împreună cu Italia, grupul Prietenii Coeziunii, format din 17 state membre, iar datorită acțiunii noastre coordonate pozițiile noastre se impun de fiecare dată”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a făcut referire și la reducerile operate în cadrul financiar european față de propunerea anterioară, susținând că impactul asupra bugetelor naționale a fost limitat.

„Astfel, deși față de propunerea anterioară au existat reduceri semnificative ale cadrului financiar, tăierile care afectează bugetele naționale au fost nesemnificative, și pentru noi acesta este lucrul cel mai important”, a adăugat șeful statului.

Grupul celor 17 state membre adoptase deja o declarație comună la 15 octombrie, în cadrul unei reuniuni organizate de România și Italia, înaintea negocierilor la nivel european.