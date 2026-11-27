Actorul Alex Bogdan a anunțat că anulează întâlnirile programate în liceele din țară, în cadrul cărora urma să le vorbească adolescenților despre experiența sa cu dependența de jocuri de noroc. Decizia lui vine după ce Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) și-a exprimat îngrijorarea față de organizarea unor astfel de evenimente în școli și a avertizat că mărturiile foștilor consumatori pot avea efecte negative asupra elevilor.

Artistul, care s-a confruntat timp de 16 ani cu dependența de jocuri de noroc, a explicat că intenția sa nu a fost să ofere terapie sau să se prezinte drept specialist, ci să împărtășească propria poveste și să-i ajute pe tineri să înțeleagă riscurile adicției.

Într-un mesaj publicat vineri seară pe Facebook, Alex Bogdan a precizat că înțelege controversele apărute în jurul inițiativei și că preferă să renunțe la proiect.

Alex Bogdan explică de ce a decis să anuleze întâlnirile din școli

Actorul a subliniat că nu a pretins niciodată că este expert în tratarea dependențelor și că întâlnirile cu liceenii ar fi presupus exclusiv prezentarea experienței sale personale, așa cum a făcut și în spectacolul de teatru „Viață în lucru”.

„Eu nu am pretins că sunt expert, nici că mă duc să vindec pe cineva sau să fac terapie. M-aș fi dus cu povestea mea, așa cum am spus-o în spectacolul «Viață în lucru». Intenția mea a fost doar să ajut, în niciun caz să mă dau mai tare decât sunt”, a scris Alex Bogdan.

El susține că crede în puterea poveștilor de a schimba vieți, dar înțelege că un subiect atât de sensibil poate genera divergențe între experiența personală a unui dependent și perspectiva psihologilor, specialiștilor și instituțiilor statului.

Spectacolul „Viață în lucru” este scris și regizat de Alex Bogdan și are la bază experiența sa de 16 ani în lupta cu dependența de jocuri de noroc.

Actorul îi provoacă pe specialiști să vină cu proiecte pentru adolescenți

Alex Bogdan consideră că inițiativa sa ar fi ajuns să provoace prea multe controverse și că proiectul risca să devină un motiv de dispută, în loc să își atingă scopul inițial.

Actorul le-a transmis celor care i-au criticat demersul că speră să vină cu alternative concrete, adaptate modului în care adolescenții comunică și înțeleg problemele legate de adicții.

„Sper doar din tot sufletul ca toți cei care m-au pus la zid zilele astea că fac maaaare rău cu aceste întâlniri să vină cu proiecte mișto, umane, să vorbească pe limba adolescenților, nu cu citate din cărți, studii și alte artificii la care tinerii rămân nepăsători și reci”, a afirmat actorul.

Acesta a mai spus că are numeroase proiecte în desfășurare și că nu dorește să consume energie în dispute și animozități.

„Așadar, îmi cer scuze dacă am greșit cu ceva, chiar am dorit doar să fac bine. Aștept să văd ce face statul atât de interesat de soarta adolescenților. Aștept cu sufletul la gură să văd ce fac psihologii etc. Ce a ținut de mine am făcut. Sau măcar am încercat să fac”, a transmis Alex Bogdan.

La finalul mesajului, actorul i-a invitat pe psihologi și reprezentanții instituțiilor statului să vadă spectacolul „Viață în lucru” și să vină ulterior cu propuneri pe care le consideră legitime.

Avertismentul ANPCDDA privind întâlnirile dintre elevi și foști dependenți

Reacția lui Alex Bogdan vine după ce Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor a transmis vineri un comunicat în care și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de organizarea tot mai frecventă, în școli, a întâlnirilor dintre elevi și foști consumatori de droguri sau persoane care s-au confruntat cu alte forme de dependență, inclusiv cea de jocuri de noroc.

Instituția a precizat că, deși intenția unităților de învățământ este una lăudabilă, mărturiile personale ale celor aflați în recuperare nu reprezintă o metodă de prevenire fundamentată științific.

Potrivit ANPCDDA, această practică este contraindicată de principalele organisme europene și internaționale de profil, respectiv Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA) și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), deoarece poate produce efecte nedorite în rândul adolescenților.