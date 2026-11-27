Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a afirmat vineri seară, la Digi24, că România ar putea avea nevoie de un buget suplimentar de peste 50 de miliarde de lei, pe fondul incertitudinilor legate de atragerea fondurilor prin PNRR. Totodată, acesta a criticat măsurile de austeritate adoptate în timpul guvernării lui Ilie Bolojan, considerând că sacrificiile populației și mediului de afaceri nu au produs rezultatele așteptate.

De asemenea, Daniel Zamfir a lansat acuzații grave la adresa fostului premier, precizând că acesta ar fi urmărit să ajungă președinte și să vândă participații la companiile profitabile ale statului. Ministrul a mai dezvăluit că, în ziua în care a depus jurământul, Consiliul de Administrație al companiei IOR ar fi aprobat majorarea indemnizațiilor de la 4.800 la 14.700 de lei, decizie pe care susține că a anulat-o imediat.

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Ministrul Economiei a vorbit despre raportul privind starea finanțelor publice prezentat de Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Zamfir a precizat că necesarul suplimentar de 47 de miliarde de lei solicitat de ministere până la finalul anului ar putea fi chiar mai mare, mai ales că România nu știe încă ce fonduri va încasa prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„E mare, doamna Bratu, și nu este suma integrală, pentru că noi nu avem încă finalul. Nu știm, până la urmă, câți bani din PNRR vom atrage. Suntem încă în analiza Comisiei, cu cererile cinci și șase, da, în întârziere. Ca atare, cele 47 de miliarde, de cât vorbește domnul Nazare, s-ar putea, sau aproape sigur, vor depăși 50 de miliarde”, a declarat Daniel Zamfir, la Digi24.

„A fost un chin degeaba”

De asemenea, Daniel Zamfir a vorbit despre măsurile de austeritate adoptate în timpul guvernării Bolojan. Ministrul a declarat că măsurile fiscale și bugetare din timpul mandatului de premier al lui Ilie Bolojan au fost „un chin degeaba” și că nu au dus la rezultatele dorite, în ciuda eforturilor populației și mediului de afaceri.

„Adică noi suntem, practic, acum într-o situație în care, așa, ca să înțeleagă toată lumea, atât mediul de afaceri, cât și populația, a fost un chin degeaba, pentru că toate aceste măsuri de austeritate nu au avut rezultatul pe care îl reclama Ilie Bolojan la începutul mandatului, și anume: haideți să facem economii, haideți să mărim taxele ca să reducem deficitul. Ori, acum, la sfârșitul anului, se pare că deficitul va fi exact acela de la care a plecat Ilie Bolojan. Așadar, tot ceea ce s-a întâmplat, tot acest efort, toate pierderile pe care le-a avut economia românească…Vreau să vă aduc aminte că noi am intrat într-o contracție economică de vreun an și ceva. Deci PIB-ul României a scăzut cu 1,5%, ceea ce este extrem de important”, a afirmat ministrul Economiei.

Totodată, ministrul a spus că lipsa măsurilor adoptate de Ilie Bolojan nu ar fi putut duce la un dezechilibru bugetar și mai mare în prezent.

„Nu, doamna Bratu, pentru că ai două, ai două opțiuni atunci când ești într-o situație de genul ăsta. Fie reduci cheltuielile statului, dar le reduci, nu ce a făcut Ilie Bolojan, că eu nu am văzut măsuri de reformă. Eu nu știu dacă dumneavoastră îmi puteți spune o reformă reală, cu efecte în economie, pe care a făcut-o Ilie Bolojan. A tot vorbit de reforme, dar reforma nu s-a făcut”, a declarat Daniel Zamfir.

„Domnul Ilie Bolojan a avut un plan personal”

Daniel Zamfir a lansat mai multe acuzații la adresa fostului premier. Ministrul a declarat că Ilie Bolojan ar fi urmărit să ajungă președinte și să vândă participații la companiile profitabile ale statului.

„Or, eu nu cred că domnul prim-ministru a făcut-o din prostie. Am spus foarte clar. Eu cred că a avut un plan. Domnul Ilie Bolojan a avut un plan personal în toată această acțiune, un plan de carieră, pe de o parte, pentru că își dorește să candideze, să fie președintele României, și alt plan, de a vinde, probabil angajându-se la lucrul ăsta, să vândă ce avea mai bun statul român din companiile cu profit”, a declarat Daniel Zamfir.