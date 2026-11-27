Decizia SUA privind viitorul prezenței militare americane în România a fost amânată de la jumătatea lunii noiembrie pentru decembrie, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu. România își dorește o prezență militară americană permanentă. Șeful diplomației române a vorbit despre negocierile cu Washingtonul într-un interviu acordat publicației germane Die Welt, publicat vineri, 27 noiembrie, scrie Mediafax.

Interviul a fost acordat în timpul primei sale vizite oficiale la Berlin în calitate de ministru al Afacerilor Externe, unde s-a întâlnit cu omologul german Johann Wadephul pentru discuții privind cooperarea bilaterală, securitatea flancului estic al NATO și situația din Marea Neagră.

Cu ocazia interviului acordat pentru presa germană, ministrul român a fost întrebat dacă o nouă reducere a numărului de militari americani din Europa ar putea pune în pericol planurile României de extindere a bazei aeriene de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Aceasta este proiectată să devină cea mai mare bază NATO din Europa, depășind-o pe cea de la Ramstein, din Germania, care găzduiește cartierul general al Forțelor Aeriene ale SUA în Europa și Comandamentul Aerian Aliat al NATO.

„România joacă un rol important în apărarea aeriană a Europei. Aici este amplasat, printre altele, sistemul de apărare antirachetă al NATO. Am investit în infrastructura noastră și am majorat cheltuielile pentru apărare”, a declarat Dan Neculăescu.

„Ne dorim o prezență militară americană permanentă. Decizia Washingtonului era așteptată inițial la jumătatea lunii noiembrie, apoi a fost amânată pentru decembrie. Le-am prezentat americanilor capacitățile pe care le oferă România. Acum depinde de ei”, a adăugat ministrul.

Presa internațională a relatat joi că Statele Unite nu vor finaliza evaluarea prezenței militare americane în Europa înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai statelor NATO, programată miercuri, 2 decembrie, la Bruxelles. Vineri, Pentagonul a transmis că evaluarea este încă în desfășurare, fără să anunțe un nou termen pentru finalizarea acesteia.

Evaluarea a fost dispusă în luna iunie de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și poate duce la modificarea numărului de militari americani staționați în Europa, precum și a amplasării bazelor militare.