Pe 3 februarie se împlinesc 150 de la moarte lui Emanuil Gojdu, avocat, om politic și filantrop de origine aromână, născut la Oradea, cunoscut mai ales pentru averea pe care a lăsat-o în sprijinul educației tinerilor români.

Emanuil (Emanoil) Gojdu s-a născut la Oradea, iar copilăria și-a petrecut-o în satul natal. A studiat la școala primară ortodoxă românească din localitate, iar în anul 1820, a absolvit liceul romano-catolic din Oradea. Și-a continuat studiile la Academia de Drept din Oradea, în anii 1821-1822 a studiat la Academia de Drept din Pojon (Bratislava) şi, în perioada 1822-1824, la Universitatea din Pesta, obţinând diploma de avocat.

După încheierea studiilor, Emanuil Gojdu a efectuat un stagiu de practică juridică de trei ani în cadrul cabinetului avocatului sârbo-maghiar Vitkovics Mihály, din Budapesta.

De la avocat la susținător al culturii românești

În perioada petrecută la Pesta, a intrat în contact cu numeroși intelectuali români, familiarizându-se cu preocupările și aspirațiile culturale și sociale ale acestora. S-a apropiat tot mai mult de cauza națională românească, manifestând un interes deosebit pentru promovarea culturii și susținerea publicațiilor în limba română tipărite la Buda. Un rol important în formarea relațiilor sale cu mediul intelectual românesc l-a avut frecventarea casei prietenului său, Atanasiu Grabovsky, potrivit Radio România Cultural.

Prin intermediul acestuia, Gojdu a ajuns să cunoască scriitorii români reuniți în jurul primei reviste literare românești, „Biblioteca românească”, publicată și redactată de macedoromânul Zaharie Carcalechi, funcționar al tipografiei Universității din Ungaria, din Buda. Publicația a apărut pentru prima dată în anul 1821, sub forma unui mic volum, având o importanță deosebită pentru începuturile presei și literaturii românești, fiind considerată prima tipăritură românească de acest gen.

Emanuil Gojdu a cunoscut și scriitori maghiari, fiind îndrumat spre primele sale încercări de a scrie versuri. Astfel, în anul 1826, a debutat cu câteva poezii în limba maghiară. Ulterior, și-a deschis un birou de avocatură propriu în Budapesta și a devenit unul dintre cei mai apreciați avocați ai Capitalei.

A fost căsătorit de două ori

În anul 1832, Gojdu s-a căsătorit cu Anastasia Pometa, fiica negustorului macedoromân Constantin Pometa. Împreună au avut o fetiță, Maria Cornelia, care a murit la vârsta de doar un an.

Emanuil Gojdu a fost membru fondator al Asociației Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), înființată în 1861 la Sibiu de mitropolitul Andrei Șaguna. În același an, a fost numit comite suprem al comitatului Caraș, la Lugoj, devenind totodată membru al Casei Magnaților din Parlamentul maghiar.

În 1861, Emanuil Gojdu a fost numit comite suprem al comitatului Caraș și membru al Casei Magnaților din Parlamentul maghiar. După moartea primei soții, s-a recăsătorit în 1863 cu Melania Dumcia. Între 1865 și 1868, a fost deputat în Dieta de la Pesta, reprezentând circumscripția Tinca din Bihor. În 1867, a primit Ordinul Leopoldin, iar în 1869 a fost numit judecător la Curtea Supremă a Ungariei, funcție pe care a ocupat-o până la moarte.

Testamentul și cui și-a lăsat averea

Pe data de 4 noiembrie, acesta și-a întocmit testamentul la Budapesta și a decedat câteva luni mai târziu. El a prevăzut ca bunurile sale să fie administrate, după moartea sa, de o fundație care să-i poarte numele. Emanuil Gojdu și-a lăsat averea „acelei părți a națiunii române din Ungaria și Transilvania care aparține la confesiunea orientală ortodoxă”, în scopul acordării de burse studenților și sprijinirii preoților.

În anul 1870, a fost înființată Fundaţia Gojdu, condusă de mitropolitul ortodox al Transilvaniei, episcopii ortodocși de la Arad și Caransebeș și de câţiva membri laici. În perioada 1871–1917, Fundația Gojdu a acordat 4.455 de burse elevilor și studenților, în valoare totală de 1.117.292 de florini și 1.481.458 de coroane. Printre beneficiarii burselor s-au numărat personalități importante precum Victor Babeș, Octavian Goga, Traian Vuia, Valeriu Braniște, Ioan Lupaș, Silviu Dragomir, Petru Groza și Constantin Daicoviciu.

Destinul controversat al moștenirii lui Gojdu

După Primul Război Mondial, cea mai mare parte a averii Fundației Gojdu a rămas în Ungaria. În anul 1930, România și Ungaria au semnat un acord privind administrarea acesteia. După Al Doilea Război Mondial, clădirile fundației au fost folosite temporar de organizații culturale românești, însă, în 1952, bunurile și imobilele acesteia au fost naționalizate de regimul comunist maghiar. În 1953, România și Ungaria au renunțat reciproc la pretențiile de despăgubire, în urma unei înțelegeri realizate la recomandarea Uniunii Sovietice, mai scrie sursa citată anterior.

În 1996, la inițiativa ierarhilor ortodocși și cu sprijinul mitropolitului Antonie Plămădeală, Fundația Gojdu și-a reluat activitatea la Sibiu, cu scopul administrării moștenirii lui Emanuil Gojdu.

În 2004, România și Ungaria au negociat înființarea unei noi fundații bilaterale, cu sediul la Budapesta, destinată sprijinirii tinerilor. În anul 2005, Guvernul României și Guvernul Ungariei au semnat un acord prin care se prevedea înființarea Fundației Publice Româno-Ungare „Gojdu”, având sediul la Budapesta.

Vocile critice au susținut că acest acord ar însemna că România cedează gratuit patrimoniul Fundației Gojdu. În martie 2008, Senatul a respins acordul dintre România și Ungaria privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare „Gojdu”, decizie susținută și de Camera Deputaților și Biserica Ortodoxă Română. În același an, a fost promulgată legea de respingere a acordului.

Ulterior, Primăria arondismentului VII al Budapestei a vândut imobilele din Curţile Gojdu. Acestea au ajuns în proprietatea unui dezvoltator imobiliar pentru suma de 2,5 milioane de euro, devenind un complex cu spații comerciale și apartamente. Deși statul român a revendicat proprietățile în numele Fundației Gojdu, demersurile juridice nu au dus la recuperarea acestora.

Sursă foto: Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Facebook/Muzeul Ţării Crişurilor Oradea – Complex Muzeal