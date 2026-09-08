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Trump și Putin au discutat o oră la telefon despre războiul din Ucraina. Ce și-au spus cei doi lideri

Trump și Putin au discutat o oră la telefon despre războiul din Ucraina. Ce și-au spus cei doi lideri
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Președinții Donald Trump și Vladimir Putin au avut o convorbire telefonică de o oră, axată în principal pe războiul din Ucraina și perspectivele unei soluții negociate, potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov citat de TASS. Cei doi lideri au discutat și despre reluarea relațiilor dintre Rusia și Statele Unite, precum și despre probleme umanitare, inclusiv schimbul de persoane reținute și condamnate.

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Trump vrea încheierea rapidă a războiului din Ucraina

Potrivit lui Iuri Ușakov, Donald Trump  a subliniat în timpul convorbirii importanța unei încetări cât mai rapide a conflictului din Ucraina.

Președintele american ar fi transmis că este interesat ca problema ucraineană să fie rezolvată în timpul actualului său mandat prezidențial.

Trump i-ar fi spus lui Putin că încheierea conflictului ar deschide imediat calea pentru o reluate completă a relațiilor dintre SUA și Rusia.

De asemeneam liderul de la Casa Albă ar fi evidențiat beneficiile economice ale unei nominalizări a relațiilor bilaterale. Potrivit relatării lui Usakov, Trump a apreciat că restabilirea legăturilor comerciale dintre cele două țări ar aduce „beneficii colosale” atât Rusiei, cât și Statelor Unite.

Putin a prezentat poziția Moscovei asupra războiului

La rândul său, Vladimir Putin i-ar fi prezentat lui Trump o analiză pe care Kremlinul o consideră obiectivă și detaliată a evoluțiilor de pe front și a situației din Ucraina.

Liderul rus a apreciat pozitiv eforturile de mediere a Statelor Unite pentru identificarea unor modalități de soluționare a conflictului și i-ar fi explicat lui Trump ce ar putea face concret partea americană pentru a contribui la accelerarea încheierii operațiunilor militare.

În același timp, Putin a asuținut că Rusia nu are „absolut niciun plan agresiv” în raport cu Europa.

Potrivit lui Ușakov, președintele rus a mai afirmat că discuțiile despre existența unei „amenințări ruse” sunt folosite de Uniunea Europeană drept justificare pentru creșterea sprijinului acordat Ucrainei și pentru majorarea cheltuielilor militare.

Discuțiile despre vizitele lui Witkoff și Kushner

Trump și Putin au făcut și o evaluare a vizitelor la Moscova și Kiev ale emisarului american Steve Witkoff și ale lui Jared Kushner, ginerele președintelui american. Cei doi lideri au apreciat pozitiv rezultatele acestor vizite și au convenit că activitatea pe acest canal diplomatic va continua.

Moscova și Washingtonul încearcă astfel să mențină un canal de comunicare direct în contextul negocierilor privind războiul din Ucraina.

Putin a salutat implicarea Melaniei Trump în problema copiilor

Un alt subiect abordat în timpul convorbirii a fost situația copiilor ruși și ucraineni separați de familiile lor din cauza războiului.

Potrivit consilierului prezidențial rus, Putin a apreciat eforturile Melaniei Trump de a contribui la reunirea copiilor cu familiile lor.

Cei doi președinți au convenit, de asemenea, să continue cooperarea pe probleme umanitare, înclusiv în ceea ce privește schimbul de persoane reținute și condamnate.

Putin și Trump vor păstra legătura

Convorbirea dintre cei doi lideri a fost descrisă de Ușakov drept „pozitivă” și „foarte deschisă”. Discuția a durat exact o oră.

Putin și Trump au convenit să păstreze contactul direct și să se contacteze rapid atunci când situația o va impune.

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