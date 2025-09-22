După ce a contestat legea care înăsprește manifestațiile fasciste, Nicușor Dan condamnă antisemitismul cu prilejul Roș Hașana 5786-Anul Nou Iudaic

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni, 22 septembrie 2025, un mesaj cu prilejul sărbătorii Roș Hașana 5786 – Anul Nou Iudaic. Liderul de la Cotroceni s-a exprimat pentru condamnarea antisemitismului, a xenofobiei și a discriminării rasiale, după ce

„Adresez salutul meu călduros comunității evreiești și conducerii Federației Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic, la început de An Nou Iudaic, Roș Hașana 5786. Încărcată de emoție și speranță, această sărbătoare reprezintă o puternică legătură între tradițiile iudaice și provocările lumii contemporane.

Simbolizând continuitatea și înnoirea, Roș Hașana este un prilej să reflectăm lucid la modul în care putem coopera pentru ca societatea în care trăim să fie mai bună, mai echilibrată, mai incluzivă, mai justă și deschisă către semeni. Sub auspiciile începutului de an, avem prilejul să reafirmăm adeziunea noastră la principiile europene, ale democrației și statului de drept, să ne situăm cu fermitate de partea dialogului și a respectului pentru toți oamenii”, se precizează pe site-ul oficial al Administrației Prezidențiale.

„Nevoia de reconciliere prevalează asupra extremismelor care au lăsat răni adânci în istorie”

Liderul de la Cotroceni s-a exprimat împotriva extremismului și a condamnat antisemitismul, xenofobia, discriminarea rasială, ura și violența.

„Putem construi o societate echilibrată și demnă doar dacă vom pune ca temelie valorile care ne definesc umanitatea, condamnând antisemitismul, xenofobia, discriminarea rasială, ura și violența. Susțin ferm angajamentele României față de comunitatea evreilor și consider că, în țara noastră, unde nevoia de reconciliere prevalează asupra extremismelor care au lăsat răni adânci în istorie, sărbătoarea Roș Hașana întărește ceea ce am asumat să împlinim împreună: o societate care respectă diversitatea, construiește încrederea, susține performanța și onorează curajul memoriei.

Fie ca în acest Nou An Iudaic să vă bucurați de comuniune în familii și în comunitate. Roș Hașana să aducă în casele și în inimile tuturor evreilor lumină, înțelepciune, pace și binecuvântare.

Shaná Tová!”, se menționează în mesajul Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan a atacat legea care înăsprește legislația împotriva manifestărilor cu caracter fascist

În luna iulie 2025, președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională, o lege care modifică legislația care interzice organizațiile cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, cultul persoanelor vinovate de genocid și crime de război și care combate antisemitismul.

„Statul român trebuie să acționeze cu fermitate pentru a preveni și pentru a combate incitarea la ură, la xenofobie, la discriminare de orice fel. Dacă nu o face însă într-o manieră echilibrată, cu respectarea strictă a prevederilor constituționale, efectul va fi contrar. Societatea românească este puternic polarizată, încrederea în autoritățile statului este la cote reduse, și orice acțiune a statului care se referă în mod dezechilibrat la această polarizare crește tensiunea socială și neîncrederea în autorități”, se menționează în sesizarea depusă de președinte.

Unul din motivele menționate este lipsa de claritate a noțiunii de „legionar” și chiar a noțiunii de „fascist”.

Comunitatea evreiască a criticat dur inițiativa lui Nicușor Dan

Deputatul Silviu Vexler, reprezentantul comunității evreiești în Parlament, a reacționat vehement și a declarat că va returna decorația primită din partea statului român, Ordinul Național pentru Merit în rang de Cavaler, în semn de protest față de decizia președintelui Nicușor Dan de a ataca la Curtea Constituțională legea de combatere și sancționare a extremismului, lege inițiată de către Vexler.

„Am hotărât să returnez mâine distincția pe care am primit-o din partea Statului Român – Ordinul Național pentru Merit. Având în vedere atitudinea și poziționarea publică a Președintelui României, domnul Nicușor-Daniel Dan, dar și consecințele acestora, îmi este imposibil să păstrez acest Ordin”, a scris Silviu Vexler, într-o postare pe Facebook.