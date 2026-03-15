Nicușor Dan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Șeful statului consideră că acesta este un prilej foarte potrivit „pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre”.

De asemenea, Nicușor Dan le cere românilor să își aducă aminte „cât de important a fost sprijinul activ al acestei comunități pentru revenirea României la democrație după anii comunismului”.

Nicușor Dan: „Să rămânem uniți!”

Printre altele, liderul de la Cotroceni vorbește și despre asumarea fără rezerve a valorilor europene și euroatlantice și își încheoe mesajul cu urarea „Să rămânem uniți!”.

Iată mesajul integral transmis de președintele României cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni:

„Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este o sărbătoare specială a concetățenilor noștri care celebrează apartenența la un spațiu comun de istorie, limbă, tradiții și cultură. Este, totodată, un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre prin dialog interetnic și intercultural, ca mod de existență pașnică și de colaborare pentru a construi un viitor împreună.

În această zi festivă, să ne reamintim cât de important a fost sprijinul activ al acestei comunități pentru revenirea României la democrație după anii comunismului și, ulterior, pentru asumarea fără rezerve a valorilor europene și euroatlantice.

Parteneriatul permanent între majoritate și minorități a reprezentat un punct forte în modernizarea țării noastre și în integrarea deplină în Uniunea Europeană. Proiectul european înseamnă, pentru toți cetățenii români, indiferent de etnie, principii fondatoare pentru societatea noastră și resurse pentru reducerea decalajelor de dezvoltare ale regiunilor din România.

Sunt convins că, punând în continuare mai presus de toate solidaritatea, cultivând dialogul și echilibrul în societate, vom opri orice încercări de fragmentare, de dezbinare ideologică ori de instrumentalizare politică a apartenențelor etnice.

„Avem aceleași deziderate”

Să nu uităm că avem cu toții aceleași deziderate – libertate, demnitate și speranța pentru o viață mai bună. Nu sunt simple cuvinte, ci repere morale și civice care definesc o Românie europeană modernă, capabilă să valorifice diversitatea sa.

Istoria noastră comună ne-a arătat că atunci când societatea s-a divizat, România a stagnat. Când a existat dialog și cooperare, România a progresat.

Le doresc cetățenilor români de etnie maghiară ca sărbătoarea de astăzi să fie un prilej de bucurie care să le întărească încrederea în societatea noastră și în capacitatea de a fi parte la consolidarea unei Românii democratice, dinamice și prospere pentru toți cetățenii săi!

Să rămânem uniți și să privim împreună cu optimism spre viitor!”.