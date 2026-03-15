Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre"

15 mart. 2026, 10:15, Actualitate
Sursa FOTO: Mediafax

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Șeful statului consideră că acesta este un prilej foarte potrivit „pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre”.

De asemenea, Nicușor Dan le cere românilor să își aducă aminte „cât de important a fost sprijinul activ al acestei comunități pentru revenirea României la democrație după anii comunismului”.

Nicușor Dan: „Să rămânem uniți!”

Printre altele, liderul de la Cotroceni vorbește și despre asumarea fără rezerve a valorilor europene și euroatlantice și își încheoe mesajul cu urarea „Să rămânem uniți!”.

Iată mesajul integral transmis de președintele României cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni:

„Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este o sărbătoare specială a concetățenilor noștri care celebrează apartenența la un spațiu comun de istorie, limbă, tradiții și cultură. Este, totodată, un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre prin dialog interetnic și intercultural, ca mod de existență pașnică și de colaborare pentru a construi un viitor împreună.

În această zi festivă, să ne reamintim cât de important a fost sprijinul activ al acestei comunități pentru revenirea României la democrație după anii comunismului și, ulterior, pentru asumarea fără rezerve a valorilor europene și euroatlantice.

Parteneriatul permanent între majoritate și minorități a reprezentat un punct forte în modernizarea țării noastre și în integrarea deplină în Uniunea Europeană. Proiectul european înseamnă, pentru toți cetățenii români, indiferent de etnie, principii fondatoare pentru societatea noastră și resurse pentru reducerea decalajelor de dezvoltare ale regiunilor din România.

Sunt convins că, punând în continuare mai presus de toate solidaritatea, cultivând dialogul și echilibrul în societate, vom opri orice încercări de fragmentare, de dezbinare ideologică ori de instrumentalizare politică a apartenențelor etnice.

„Avem aceleași deziderate”

Să nu uităm că avem cu toții aceleași deziderate – libertate, demnitate și speranța pentru o viață mai bună. Nu sunt simple cuvinte, ci repere morale și civice care definesc o Românie europeană modernă, capabilă să valorifice diversitatea sa.

Istoria noastră comună ne-a arătat că atunci când societatea s-a divizat, România a stagnat. Când a existat dialog și cooperare, România a progresat.

Le doresc cetățenilor români de etnie maghiară ca sărbătoarea de astăzi să fie un prilej de bucurie care să le întărească încrederea în societatea noastră și în capacitatea de a fi parte la consolidarea unei Românii democratice, dinamice și prospere pentru toți cetățenii săi!

Să rămânem uniți și să privim împreună cu optimism spre viitor!”.

Recomandarea video

Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Click
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Ce se întâmplă doctore
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O firmă de recuperări vinde un Mercedes CLA la preț de micro-EV (6.655 Euro). Problema care explică prețul foarte mic
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au cultivat cu succes o legumă foarte populară în praf de pe Lună
Se clatină „fortăreața lui Orbán”? POLITICO: Influența liderului de la Budapesta, sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani. Ungaria, fragmentată între vârstnicii din „bastionul rural” și tineri. „Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul”
11:16
Se clatină „fortăreața lui Orbán”? POLITICO: Influența liderului de la Budapesta, sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani. Ungaria, fragmentată între vârstnicii din „bastionul rural” și tineri. „Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul”
ADMINISTRAȚIE Amendă pentru cei care nu îngrijesc spațiul din jurul blocului. Când se dă și de ce
10:55
Amendă pentru cei care nu îngrijesc spațiul din jurul blocului. Când se dă și de ce
Gândul de Vreme În ce regiuni ale României se schimbă vremea în următoarele ore. Unde se intensifică vântul și unde persistă ceața. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
10:35
În ce regiuni ale României se schimbă vremea în următoarele ore. Unde se intensifică vântul și unde persistă ceața. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
CONTROVERSĂ Cea mai scumpă adopție din istorie. Un bărbat riscă o amendă de 300.000 de euro din cauza pisicii sale
10:27
Cea mai scumpă adopție din istorie. Un bărbat riscă o amendă de 300.000 de euro din cauza pisicii sale
FLASH NEWS Consiliul Politic Național al PSD decide azi strategia pentru votarea bugetului. Ce îi nemulțumește pe social democrați
10:06
Consiliul Politic Național al PSD decide azi strategia pentru votarea bugetului. Ce îi nemulțumește pe social democrați
ANALIZA de 10 Arta confuziei. Cum i-au divizat mesajele liderului american pe politicieni și alegători. Trump: „Aș fi forțat mâna Israelului” / Senator democrat: „Nu exista nicio amenințare iminentă la adresa SUA” /„Un război fără un scop strategic final”
10:00
Arta confuziei. Cum i-au divizat mesajele liderului american pe politicieni și alegători. Trump: „Aș fi forțat mâna Israelului” / Senator democrat: „Nu exista nicio amenințare iminentă la adresa SUA” /„Un război fără un scop strategic final”

