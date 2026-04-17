Nicuşor Dan a restricţionat accesul copiilor săi la ecrane. Preşedintele a declarat, joi seara, la Europa FM, că timpul petrecut de Antim şi Aheea Dan este unul redus.

Nicuşor Dan a fost întrebat cât timp petrec copiii săi în faţa televizorului.

„Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”, a răspuns președintele.

Acesta spune că restricţiile sunt doar o urmare a recomandărilor medicilor şi că încearcă să le respecte atunci când vine vorba de organizarea vieţii de familie.

„Păi fetița cam, să zicem, două ore pe săptămână, cam un film și poate așa, iar băiețelul aproape deloc”, a mai răspuns Nicușor Dan.

Preşedintele a mai spus că sunt discuţii în desfăşurare cu privire la posibilitatea mutării familiei prezidenţiale în alt spaţiu, însă nu într-o vilă de protocol.

„Suntem încă în discuția asta, poate vara asta, când e vacanța copiilor și e mai simplu pentru ei. Acolo(n.r Vila Lac) e prea izolat și pentru copii nu cred că e bine să stea singur într-o vilă așa. Dar undeva într-un cartier poate, poate, da”, a explicat el.

