Președintele AUR, George Simion, critică abuzul Facebook asupra publicației Gândul. Liderul naționalist consideră că este vorba de un act de cenzură care, din punctul său de vedere, face parte dintr-o campanie mai amplă exercitată asupra mass-media de opoziție din România.

Liderul AUR a reacționat la criza provocată de blocarea publicației Gândul, fără niciun fel de explicații, de către Meta, compania-mamă a Facebook.

Liderul AUR denunță o cenzură continuă

George Simion consideră că, după decizia CNA de a închide postul Realitatea Plus și postul de radio Gold Fm (detalii AICI), campania de cenzurare a presei românești continuă cu mediul online, în speță cazul Gândul. Politicianul își încheie scurtul comentariu cu un îndemn: Jos Cenzura!!

”Cenzură continuă pe rețelele de socializare. Și mai abitir, total netransparent, tuturor vocilor antiguvernamentale li se închid paginile sau conturile sunt restricționate. Jos Cenzura!!”

Simion despre decizia CNA: „Lovitura de stat merge mai departe”

De precizat că liderul AUR a reacționat imediat și la anunțul suspendării licenței postului Realitatea de către Consiliul Național al Audiovizualului. Marți, 7 aprilie, acesta a denunțat faptul că „lovitura de stat merge mai departe”, într-o referire vizibilă la anularea turului I al alegerilor prezidențiale din 2024.

Președintele AUR a mai transmis că acest post era „singura televiziune mare care ne dădea voie să vorbim”. Mesajul a fost publicat pe pagina lui de Facebook, politicianul punând afirmația pe un fundal roșu.

„Lovitura de stat merge mai departe: au retras licența Realitatea TV, era singura televiziune mare care ne dădea voie să vorbim! JOS CENZURA!!! (subl. autorului)”, a scris marți liderul AUR, în mesajul său.

