Președintele AUR, George Simion, critică abuzul Facebook asupra publicației Gândul. Liderul naționalist consideră că este vorba de un act de cenzură care, din punctul său de vedere, face parte dintr-o campanie mai amplă exercitată asupra mass-media de opoziție din România.
Liderul AUR a reacționat la criza provocată de blocarea publicației Gândul, fără niciun fel de explicații, de către Meta, compania-mamă a Facebook.
George Simion consideră că, după decizia CNA de a închide postul Realitatea Plus și postul de radio Gold Fm (detalii AICI), campania de cenzurare a presei românești continuă cu mediul online, în speță cazul Gândul. Politicianul își încheie scurtul comentariu cu un îndemn: Jos Cenzura!!
”Cenzură continuă pe rețelele de socializare. Și mai abitir, total netransparent, tuturor vocilor antiguvernamentale li se închid paginile sau conturile sunt restricționate. Jos Cenzura!!”
De precizat că liderul AUR a reacționat imediat și la anunțul suspendării licenței postului Realitatea de către Consiliul Național al Audiovizualului. Marți, 7 aprilie, acesta a denunțat faptul că „lovitura de stat merge mai departe”, într-o referire vizibilă la anularea turului I al alegerilor prezidențiale din 2024.
Președintele AUR a mai transmis că acest post era „singura televiziune mare care ne dădea voie să vorbim”. Mesajul a fost publicat pe pagina lui de Facebook, politicianul punând afirmația pe un fundal roșu.
„Lovitura de stat merge mai departe: au retras licența Realitatea TV, era singura televiziune mare care ne dădea voie să vorbim! JOS CENZURA!!! (subl. autorului)”, a scris marți liderul AUR, în mesajul său.
