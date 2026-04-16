Nicuşor Dan va fi prezent vineri, de la ora 15.00, în videoconferinţa organizată în contextul Inițiativei Internaționale pentru Libertatea de Navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Invitația a fost lansată de președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, și a prim-ministrului Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Keir Starmer.

Recent, preşedintele României a declarat pe 20 martie 2026 că „alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale”.

„România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare.

Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile corespunzătoare pentru asigurarea libertății de trecere prin Strâmtoare și salutăm angajamentul națiunilor care participă la planificarea preparatorie în acest sens.

Securitatea maritimă și libertatea de navigație sunt în beneficiul tuturor statelor. Îndemnăm toate statele să respecte dreptul internațional și să susțină principiile fundamentale ale prosperității și securității internaționale”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan.