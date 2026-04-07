Nicușor Dan explică implicarea României în securizarea Strâmtorii Ormuz. Care sunt scenariile analizate

Președintele Nicușor Dan a clarificat poziția României în ceea ce privește implicarea în securizarea Strâmtorii Ormuz. România face parte din coaliția internațională, dar nu va intra în conflict. El a exclus orice fel de participare la vreo operațiune cât timp ostilitățile continuă.

Șeful statului a explicat că există deja o coaliție internațională formată pentru această misiune, iar România s-a alăturat firesc acestui demers.

„S-a constituit o coaliție care este dedicată acestei probleme. România, în mod firesc, este parte din această coaliție. Pentru moment, a fost o discuție la nivelul miniștrilor Apărării, o discuție la nivelul miniștrilor de Externe. Continuă discuțiile tehnice”, spune președintele României.

Condiția clară a coaliției – încetarea focului

Nicușor Dan a subliniat că orice acțiune concretă depinde de evoluția situației din teren. Mai exact, coaliția nu va interveni în plin conflict.

„Ce este important este că acțiunile pe care această coaliție le va face, nu le va face decât în situația unei încetări provizorii sau definitive a focului. Deci nu e vorba de a ne angrena în conflictul existent”, spune șeful statului.

Rolurile statelor, încă în discuție

În acest moment, fiecare țară analizează cum ar putea contribui la securizarea zonei. Nu există încă o formulă finală.

„Suntem în etapa în care se fac diferite scenarii tehnice, în care fiecare dintre țări își asumă participarea cu diferite tipuri de echipamente sau de militari”, spune șeful statului.

Președintele a amintit și de experiența României în operațiuni de deminare, dobândită în contextul războiului din Ucraina.

„Noi avem o experiență, pentru că suntem în proximitatea războiului din Ucraina, care parțial s-a desfășurat și pe mare, avem o experiență de deminare. Știți că avem un program comun cu Bulgaria și cu Turcia”.

De ce contează Strâmtoarea Ormuz

România a anunțat încă din luna martie că se alătură inițiativei internaționale, în contextul creșterii prețurilor la combustibili. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel global, iar securizarea acesteia are impact direct asupra pieței energetice.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe