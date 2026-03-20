Nicușor Dan anunță că România se alătură statelor care vor să elibereze Strâmtoarea Ormuz: „Efectele sunt resimțite și în România”

Președintele Nicușor Dan spune, într-o postare pe rețelele de socializare, că România a decis să se alăture declarației marilor forțe care militează pentru asigurarea Strâmtorii Ormuz. Oficialul subliniază că alăturarea țării noastre la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice și al economiei.

Prin intermediul acestei declarații, conform comunicatului publicat pe site-ul guvernului britanic, țările semnatare îi solicită Iranului „să pună capăt amenințărilor, amplasării de mine, atacurilor cu drone și rachete și altor încercări de a bloca strâmtoarea pentru transportul comerical”. Nicușor Dan a transmis, într-o postare pe Facebook, că România se alătură acestui demers din cauza implicațiilor grave pe care le are închiderea Strâmtorii Ormuz.

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale”.

Președintele României mai spune că și România resimte efectele închiderii Strâmtorii Ormuz, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. De asemenea, șeful statului a precizat că „România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu”.

„Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a scris președintele României pe Facebook.