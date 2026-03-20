Nicușor Dan anunță că România se alătură statelor care vor să elibereze Strâmtoarea Ormuz: „Efectele sunt resimțite și în România"

Președintele Nicușor Dan spune, într-o postare pe rețelele de socializare, că România a decis să se alăture declarației marilor forțe care militează pentru asigurarea Strâmtorii Ormuz. Oficialul subliniază că alăturarea țării noastre la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice și al economiei. 

Prin intermediul acestei declarații, conform comunicatului publicat pe site-ul guvernului britanic, țările semnatare îi solicită Iranului „să pună capăt amenințărilor, amplasării de mine, atacurilor cu drone și rachete și altor încercări de a bloca strâmtoarea pentru transportul comerical”. Nicușor Dan a transmis, într-o postare pe Facebook, că România se alătură acestui demers din cauza implicațiilor grave pe care le are închiderea Strâmtorii Ormuz.

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale”.

Președintele României mai spune că și România resimte efectele închiderii Strâmtorii Ormuz, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. De asemenea, șeful statului a precizat că „România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu”.

„Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a scris președintele României pe Facebook. 

Declarația comună a Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei

„Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului. Solicităm Iranului să înceteze imediat amenințările, minarea, atacurile cu drone și rachete. Iranul trebuie să respecte Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU.

Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare. Salutăm angajamentul națiunilor care se implică în planificarea pregătitoare.

Salutăm decizia Agenției Internaționale pentru Energie de a autoriza o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol. Vom lua alte măsuri pentru a stabiliza piețele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite țări producătoare pentru a crește producția.

De asemenea, vom depune eforturi pentru a oferi sprijin țărilor cele mai afectate, inclusiv prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al instituțiilor financiare internaționale. Securitatea maritimă și libertatea de navigație sunt în beneficiul tuturor țărilor.

Facem apel la toate statele să respecte dreptul internațional și să susțină principiile fundamentale ale prosperității și securității internaționale”.

Textul integral al declaratiei AICI.

Citește și

APĂRARE Ministerul Apărării a primit 2, 45% din PIB, buget, adică 49,426 miliarde de lei. 38,10%, vor fi investiţi în echipamente
14:47
Ministerul Apărării a primit 2, 45% din PIB, buget, adică 49,426 miliarde de lei. 38,10%, vor fi investiţi în echipamente
FLASH NEWS PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
14:08
PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
VIDEO Bugetul ca o „centură de siguranţă”. Premierul Ilie Bolojan: „Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni”
13:48
Bugetul ca o „centură de siguranţă”. Premierul Ilie Bolojan: „Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni”
VIDEO Sorin Grindeanu vrea rezolvată problema carburanţilor imediat după şedinţa de buget: „Mă aştept ca Guvernul să se ocupe de acest lucru”
11:26
Sorin Grindeanu vrea rezolvată problema carburanţilor imediat după şedinţa de buget: „Mă aştept ca Guvernul să se ocupe de acest lucru”
VIDEO Radu Miruţă nu-şi mai încape în cămaşă. După blugii de la Berlin, a trecut la tricou, în plenul reunit al Parlamentului
11:01
Radu Miruţă nu-şi mai încape în cămaşă. După blugii de la Berlin, a trecut la tricou, în plenul reunit al Parlamentului
CONTROVERSĂ Scandalul PSD-USR pe trotinetă continuă. După ce a ajuns subiect de glume USR-iste pentru că a venit la Parlament cu o trotinetă medicinală, senatorul Zamfir deplânge politizarea „simbolului copilăriei”
09:33
Scandalul PSD-USR pe trotinetă continuă. După ce a ajuns subiect de glume USR-iste pentru că a venit la Parlament cu o trotinetă medicinală, senatorul Zamfir deplânge politizarea „simbolului copilăriei”
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Digi24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Cancan.ro
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
Momentul în care un elicopter rus „Alligator” este doborât de o dronă ucraineană în Donețk. Piloții s-au evacuat, dar au fost uciși
Mediafax
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
Click
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Ce se întâmplă doctore
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Greșeala pe care o fac fără să știe mulți oameni care suferă de insomnie
NEWS ALERT Au apărut primele imagini cu momentul scufundării remorcherului Astana. Cinci marinari au murit în urma tragediei
21:21
Au apărut primele imagini cu momentul scufundării remorcherului Astana. Cinci marinari au murit în urma tragediei
JOBURI O cunoscută companie aeriană din Europa le oferă angajaților sume importante de bani pentru a demisiona de bunăvoie. Despre ce stimulente este vorba
21:05
O cunoscută companie aeriană din Europa le oferă angajaților sume importante de bani pentru a demisiona de bunăvoie. Despre ce stimulente este vorba
DIPLOMAȚIE Ministrul ungar de Externe: JD Vance va efectua o vizită în Ungaria, înainte de alegerile din aprilie
20:47
Ministrul ungar de Externe: JD Vance va efectua o vizită în Ungaria, înainte de alegerile din aprilie
ACTUALITATE Un elev din Dâmbovița a fost imobilizat și snopit în bătaie de colegii mai mari. Evenimentul a fost filmat
20:33
Un elev din Dâmbovița a fost imobilizat și snopit în bătaie de colegii mai mari. Evenimentul a fost filmat
ACTUALITATE Fiindu-i dor de mare, un bucureștean a comandat o mașină BOLT până în Mamaia. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore
20:24
Fiindu-i dor de mare, un bucureștean a comandat o mașină BOLT până în Mamaia. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore
ACTUALITATE Eugen Șerbănescu: „În speța mea, în raportul corpului de control al Primului Ministru se spune că acest contract este un contract oneros”
20:00
Eugen Șerbănescu: „În speța mea, în raportul corpului de control al Primului Ministru se spune că acest contract este un contract oneros”

