Nicușor Dan anunță că România se alătură statelor care vor să elibereze Strâmtoarea Ormuz: „Efectele sunt resimțite și în România”

Președintele Nicușor Dan spune, într-o postare pe rețelele de socializare, că România a decis să se alăture declarației marilor forțe care militează pentru asigurarea Strâmtorii Ormuz. Oficialul subliniază că alăturarea țării noastre la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice și al economiei.
Prin intermediul acestei declarații, conform comunicatului publicat pe site-ul guvernului britanic, țările semnatare îi solicită Iranului „să pună capăt amenințărilor, amplasării de mine, atacurilor cu drone și rachete și altor încercări de a bloca strâmtoarea pentru transportul comerical”. Nicușor Dan a transmis, într-o postare pe Facebook, că România se alătură acestui demers din cauza implicațiilor grave pe care le are închiderea Strâmtorii Ormuz.
„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale”.
Președintele României mai spune că și România resimte efectele închiderii Strâmtorii Ormuz, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. De asemenea, șeful statului a precizat că „România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu”.
„Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a scris președintele României pe Facebook.
„Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului. Solicităm Iranului să înceteze imediat amenințările, minarea, atacurile cu drone și rachete. Iranul trebuie să respecte Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU.
Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare. Salutăm angajamentul națiunilor care se implică în planificarea pregătitoare.
Salutăm decizia Agenției Internaționale pentru Energie de a autoriza o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol. Vom lua alte măsuri pentru a stabiliza piețele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite țări producătoare pentru a crește producția.
De asemenea, vom depune eforturi pentru a oferi sprijin țărilor cele mai afectate, inclusiv prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al instituțiilor financiare internaționale. Securitatea maritimă și libertatea de navigație sunt în beneficiul tuturor țărilor.
Facem apel la toate statele să respecte dreptul internațional și să susțină principiile fundamentale ale prosperității și securității internaționale”.
Textul integral al declaratiei AICI.