Nicușor Dan, discuție cu șeful NATO, Mark Rutte, după incidentul de securitate din România: ”Încălcare inacceptabilă a suveranității”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a avut o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în contextul incidentului de securitate produs pe teritoriul României, după ce o dronă s-a prăbușit în Galați. Șeful statului a transmis că România consideră incidentul o încălcare gravă a suveranității naționale și a dat vina pe Federația Rusă.

„Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității României. Responsabilitatea integrală aparține Federației Ruse, al cărei comportament arată un dispreț total față de dreptul internațional și față de siguranța cetățenilor unui stat NATO.”

Nicușor Dan a mulțumit Aliaților pentru reacție și a precizat că România va continua cooperarea strânsă în cadrul NATO pentru întărirea apărării.

El a subliniat că discuțiile au vizat în special consolidarea Flancului Estic, inclusiv prin capabilități anti-aeriene și anti-dronă.

”Am mulțumit Secretarului General și Aliaților pentru solidaritate și am convenit continuarea coordonării strânse în cadrul NATO pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic, în special cu capacități anti-aeriene și anti-dronă”.

În final, președintele a transmis că România rămâne un aliat puternic și nu va accepta ca războiul din Ucraina să afecteze securitatea cetățenilor săi.

”România este un aliat puternic și nu va accepta ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei să amenințe securitatea cetățenilor români”, a încheiat Nicușor Dan