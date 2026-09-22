Cum se pronunță corect „LIDL”, de fapt. Majoritatea românilor o fac greșit, dar chef Florin Dumitrescu e elucidat misterul.

Cum se pronunță corect „LIDL”, de fapt

„În 2015, când am semnat eu cu Lidl, m-au certat la prima filmare, eu ziceam „LIDĂL”, „Lidăl”, trebuia să filmăm reclama.

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„Intrați la „Lidăl” și vă cumpărați… dar era un domn român acolo care mi-a spus: „Băi, tu nici măcar nu știi cum se zice corect, măi…”

Nu se zice „Lidăl”, se zice „Lidîl”.”, a povestit chef Florin Dumitrescu la podcast-ul „MicutulRoman”.

Chef Florin Dumitrescu, parteneriat de durată cu Lidl

Chef Florin Dumitrescu are un parteneriat de lungă durată cu Lidl România, fiind unul dintre principalii ambasadori de brand ai lanțului de supermarketuri. Colaborarea sa include numeroase campanii, conținut digital și game de produse co-branduite.

La sfârșitul anului 2025, Lidl a lansat o selecție exclusivă de 9 produse românești noi sub gama premium Lidl Deluxe, create și semnate de Chef Florin Dumitrescu. Gama a inclus preparate precum plăcinte tradiționale, supe cremă și hummus special.

Prin intermediul aplicației Lidl Plus, acesta a promovat mai multe campanii cu puncte pentru echipamente de bucătărie. Clienții au putut aduna puncte digitale pentru a obține reduceri de până la 45% la ustensile profesionale din colecția MasterPRO by Chef Florin Dumitrescu.

Chef Dumitrescu creează constant conținut video și rețete pentru platforma oficială, oferind colecții tematice precum Online Cooking Classes pentru sărbători, rețete rapide și reinterpretări ale unor preparate clasice românești.

Acesta găzduiește frecvent miniserii culinare și provocări online pentru brand, cum ar fi show-ul Bucătar Fără Scăpare alături de Andrei Aradits sau clipuri în care invită creatori de conținut cunoscuți (precum Mircea Bravo) să își testeze abilitățile în bucătărie.

Cine este chef Florin Dumitrescu

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați chefi bucătari și personalități TV din România.

A devenit celebru la nivel național în calitate de jurat al celor mai populare show-uri culinare din țară, remarcându-se inițial la MasterChef (Pro TV), iar ulterior la Chefi la Cuțite (Antena 1) și din nou la MasterChef (Pro TV), alături de colegii săi Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea.