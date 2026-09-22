Nicușor Dan s-a întâlnit la New York cu investitori în obligațiuni românești. „Vom păstra traiectoria fiscală”

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, la New York, în marja participării la Adunarea Generală a ONU, cu investitori instituționali în obligațiuni de stat românești. Discuțiile au avut loc la sediul băncii J.P. Morgan.

„Am discutat despre economia noastră, despre planurile privind utilizarea fondurilor europene în următorii ani, precum și despre prioritățile și problemele României și ale Europei”, a precizat șeful statului.

Ce le-a promis Nicușor Dan investitorilor din SUA

Nicușor Dan a spus că le-a transmis investitorilor că România va continua politica de reducere a deficitului bugetar.

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„România se împrumută anual cu zeci de miliarde de euro și va continua să o facă, chiar dacă într-o măsură mai mică, o dată ce vom reduce deficitul bugetar la sub 3% din PIB. Marile fonduri și băncile de investiții sunt parteneri importanți pentru orice țară modernă și serioasă. I-am asigurat că, în ciuda zgomotului politic, vom păstra traiectoria fiscală de reducere a deficitului și a datoriei și vom continua să luăm măsuri pentru recâștigarea competitivității României și a Europei”, a scris pe X Nicușor Dan.

Întâlnire importantă astăzi, la New York, la sediul JPMorgan, cu unii dintre cei mai importanți investitori instituționali în obligațiuni de stat românești.

România se împrumută anual cu zeci de miliarde de euro și va continua să o facă, chiar dacă într-o măsură mai mică, o datǎ ce vom reduce deficitul bugetar la sub 3% din PIB. Marile fonduri și băncile de investiții sunt parteneri importanți pentru orice țară modernă și serioasă. Am discutat despre economia noastră, despre planurile privind utilizarea fondurilor europene în următorii ani, precum și despre prioritățile și problemele României și ale Europei. I-am asigurat că, în ciuda zgomotului politic, vom păstra traiectoria fiscală de reducere a deficitului și a datoriei și vom continua să luăm măsuri pentru recâștigarea competitivității României și a Europei. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 21, 2026

Întâlnirea cu reprezentanții J.P. Morgan și investitorii în titluri de stat românești figura în programul vizitei președintelui la New York. Potrivit Ministerului Finanțelor, discuțiile s-au concentrat pe evoluția finanțelor publice, consolidarea fiscală, strategia de finanțare a statului și perspectivele economice ale României.

Ce l-au întrebat investitorii americani pe Nicușor Dan

Președintele a declarat că investitorii americani cu care s-a întâlnit la New York au fost mai preocupați de situația politică a României decât de indicatorii financiari – „Îngrijorările erau mai mari pe partea politică”. Potrivit acestuia, el a răspuns întrebărilor privind situația politică, iar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și consilierul prezidențial Radu Burnete au răspuns la întrebările referitoare la situația financiară.

Nicușor Dan a susținut că, în privința indicatorilor financiari, situația României este mai bună decât în momentul de la care au pornit discuțiile actuale. Președintele nu a detaliat în declarația sa indicatorii la care s-a referit.

O parte importantă a discuției a vizat formarea noului Guvern. Investitorii l-au întrebat pe Nicușor Dan când va avea România un Guvern. „M-au întrebat și le-am făcut niște estimări”, a spus președintele. El nu a precizat public care au fost aceste estimări. Președintele a transmis investitorilor că, dincolo de disputele politice, „există multă rezonabilitate în zona politică” atunci când sunt discutate chestiuni importante pentru România.

Alexandru Nazare, în delegația oficială

Din delegația oficială a României la New York face parte și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. El participă la o serie de întâlniri cu investitori americani și instituții financiare, discuțiile fiind axate pe atragerea de capital pentru proiecte strategice și consolidarea dialogului cu investitorii internaționali.

România se află în proces de consolidare fiscală, iar finanțarea deficitului și costurile de împrumut reprezintă teme importante în dialogul autorităților cu investitorii.

Pe de altă parte, chiar luni, 21 septembrie, Ministerul Finanțelor a mai împrumutat alte 335,5 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de stat, la un randament mediu de 6,66% pe an.