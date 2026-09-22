Asia Express și Insula Iubirii, scoase din grilă de Antena 1. Ce se întâmplă vineri (25 septembrie) și luni (28 septembrie).

Asia Express și Insula Iubirii, scoase din grilă de Antena 1

În programul normal, Insula Iubirii este difuzată vinerea (20:30) și sâmbăta (20:00), iar Asia Express duminica (20:00), luni, marți și miercuri (20:30).

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Merciurile României din Liga Națiunilor au dat însă peste cap grila Antenei 1, care are exclusivitate pentru aceste meciuri.

Meciurile sunt difuzate în următoarele zile:

Suedia – România (vineri 25 septembrie, 21:00)

România – Bosnia (luni 28 septembrie, 21:00)

Polonia – România (vineri 2 octombrie, 21:00)

România – Suedia (luni, 5 octombrie, 21:00)

Asta înseamnă că Insula Iubirii a fost scoasă din grilă în cele două zile de vineri (25 septembrie și 2 octombrie), urmând a fi difuzată doar săptămânal pentru următoarele două săptămâni.

De asemenea, Asia Express a fost scoasă din grila de luni (28 septembrie și 5 octombrie), urmând a fi difuzată doar duminica, marți și miercuri.

După 5 octombrie, grila va reveni la normal.

Ce adversari întâlnește România în UEFA Nations League

Echipa națională de fotbal a României participă la UEFA Nations League, o competiție în care selecționatele europene sunt împărțite în ligi și grupe, în funcție de nivelul lor sportiv.

În ediția 2026/2027, România evoluează în Liga B, grupa B4, alături de Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia. Tricolorii vor disputa 6 partide, 3 pe teren propriu și 3 în deplasare.

România va începe competiția pe 25 septembrie 2026, în deplasare, împotriva Suediei.

Pe 28 septembrie, naționala va întâlni Bosnia și Herțegovina pe teren propriu.

Urmează partida cu Polonia, în deplasare, pe 2 octombrie.

În retur, România va juca acasă cu Suedia pe 5 octombrie, acasă cu Polonia pe 14 noiembrie, iar ultimul meci al grupei va fi în deplasare, împotriva Bosniei și Herțegovinei, pe 17 noiembrie 2026.

Meciurile din Liga Națiunilor sunt importante pentru naționala României deoarece rezultatele pot influența promovarea sau retrogradarea între ligi și oferă echipei posibilitatea de a acumula experiență în confruntările cu alte selecționate europene.