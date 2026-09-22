Nicușor Dan comentează reținerea lui Călin Georgescu din perspectiva susținătorilor acestuia: Cei care nu au încredere în justiţie sunt 75%, evident că pare un aranjament

Nicuşor Dan a susținut, marţi, la New York, că reţinerea lui Călin Georgescu nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024, ci este vorba de o acuzaţie de înşelăciune. Președintele a menţionat despre cei care îl consideră o victimă pe fostul candidat la președinție, că cei care nu au încredere în sistemul de justiţie sunt 70-75% şi atunci, „evident că pare că totul este un aranjament”

”Ce am văzut şi eu din comunicarea DIICOT nu are nimic de-a face cu alegerile din acest dosar, nu are nimic de a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzaţie de înşelăciune, dacă am reţinut eu bine încadrarea juridică şi evident că e atributul şi responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele şi evident că respectăm prezumţia de nevinovăţie. Asta e tot ce pot să spun”, a comentat şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a mai spus că ”între Administraţia Prezidenţială şi sistemul judiciar, există o separaţie constituţională”.

„Evident că pare că totul este un aranjament cu nişte sfori trase din cine ştie ce loc”

Despre faptul că sunt unii oameni care îl apără pe Călin Georgescu şi îl consideră o victimă a sistemului preşedintele a arătat că mesajul său către ei este de înţelegere.

”În primul rând, de înţelegere, chiar de simpatie, pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiţie e ba 25%, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiţie sunt 70-75%. Şi atunci, evident că pare că totul este un aranjament cu nişte sfori trase din cine ştie ce loc”, a spus Nicușor Dan.

”Nu pot decât să spun că este o separaţie a puterilor şi în mandatul ăsta acţionez constituţional şi voi acţiona constituţional”, a arătat președintele

Întrebat dacă el îl consideră o victimă pe Călin Georgescu, Nicuşor Dan a spus: ”În acest moment există o acuzaţie a DIICOT, care are o aparenţă, pentru că, până la eventuala judecată de către judecător, discutăm de aparenţe. Deci, în acest moment, acuzaţia DIICOT-ului are o aparenţă de verdicitate, pe de altă parte, suntem obligaţi, la fel, constituţional, să folosim prezumţia de nevinovăţie”.

Președintele Nicușor Dan se află la New York pentru a participa la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Agenda președintelui include și întâlniri cu oameni de afaceri și cu membrii ai comunității românești din SUA.