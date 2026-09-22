Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan comentează reținerea lui Călin Georgescu din perspectiva susținătorilor acestuia: Cei care nu au încredere în justiţie sunt 75%, evident că pare un aranjament

Nicușor Dan comentează reținerea lui Călin Georgescu din perspectiva susținătorilor acestuia: Cei care nu au încredere în justiţie sunt 75%, evident că pare un aranjament

Nicușor Dan comentează reținerea lui Călin Georgescu din perspectiva susținătorilor acestuia: Cei care nu au încredere în justiţie sunt 75%, evident că pare un aranjament
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nicuşor Dan a susținut, marţi, la New York, că reţinerea lui Călin Georgescu nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024, ci este vorba de o acuzaţie de înşelăciune. Președintele a menţionat despre cei care îl consideră o victimă pe fostul candidat la președinție, că cei care nu au încredere în sistemul de justiţie sunt 70-75% şi atunci, „evident că pare că totul este un aranjament”

”Ce am văzut şi eu din comunicarea DIICOT nu are nimic de-a face cu alegerile din acest dosar, nu are nimic de a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzaţie de înşelăciune, dacă am reţinut eu bine încadrarea juridică şi evident că e atributul şi responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele şi evident că respectăm prezumţia de nevinovăţie. Asta e tot ce pot să spun”, a comentat şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a mai spus că ”între Administraţia Prezidenţială şi sistemul judiciar, există o separaţie constituţională”.

„Evident că pare că totul este un aranjament cu nişte sfori trase din cine ştie ce loc”

Despre faptul că sunt unii oameni care îl apără pe Călin Georgescu şi îl consideră o victimă a sistemului preşedintele a arătat că mesajul său către ei este de înţelegere.

”În primul rând, de înţelegere, chiar de simpatie, pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiţie e ba 25%, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiţie sunt 70-75%. Şi atunci, evident că pare că totul este un aranjament cu nişte sfori trase din cine ştie ce loc”, a spus Nicușor Dan.

”Nu pot decât să spun că este o separaţie a puterilor şi în mandatul ăsta acţionez constituţional şi voi acţiona constituţional”, a arătat președintele

Întrebat dacă el îl consideră o victimă pe Călin Georgescu, Nicuşor Dan a spus: ”În acest moment există o acuzaţie a DIICOT, care are o aparenţă, pentru că, până la eventuala judecată de către judecător, discutăm de aparenţe. Deci, în acest moment, acuzaţia DIICOT-ului are o aparenţă de verdicitate, pe de altă parte, suntem obligaţi, la fel, constituţional, să folosim prezumţia de nevinovăţie”.

Președintele Nicușor Dan se află la New York pentru a participa la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Agenda președintelui include și întâlniri cu oameni de afaceri și cu membrii ai comunității românești din SUA.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Cu o proaspătă condamnare la închisoare, Clotilde Armand comentează cazul Georgescu
23:23
Cu o proaspătă condamnare la închisoare, Clotilde Armand comentează cazul Georgescu
REACȚIE Băsescu condamnă “spectacolul Georgescu” și îl compară cu epoca abuzurilor din vremea lui Kovesi
22:32
Băsescu condamnă “spectacolul Georgescu” și îl compară cu epoca abuzurilor din vremea lui Kovesi
ULTIMA ORĂ Ce spune liderul PSD despre varianta: Sorin Grindeanu premier. „Eu cred că va mai fi o desemnare”
21:25
Ce spune liderul PSD despre varianta: Sorin Grindeanu premier. „Eu cred că va mai fi o desemnare”
REACȚIE Sorin Grindeanu: „Siegfried Mureșan nu m-a căutat până acum, dar m-a contactat Bolojan. O să ne vedem zilele următoare”
20:44
Sorin Grindeanu: „Siegfried Mureșan nu m-a căutat până acum, dar m-a contactat Bolojan. O să ne vedem zilele următoare”
REACȚIE Sorin Grindeanu spune că lui Călin Georgescu i s-a încheiat cariera politică, dacă acuzațiile ce i se aduc se dovedesc a fi adevărate
20:24
Sorin Grindeanu spune că lui Călin Georgescu i s-a încheiat cariera politică, dacă acuzațiile ce i se aduc se dovedesc a fi adevărate
UPDATE 150 de susținători s-au strâns în fața Arestului Central și scandează numele lui Călin Georgescu. Fostul prezidențiabil va petrece noaptea după gratii
19:46
150 de susținători s-au strâns în fața Arestului Central și scandează numele lui Călin Georgescu. Fostul prezidențiabil va petrece noaptea după gratii
Mediafax
Nicușor Dan, mesaj BOMBĂ pentru susținătorii lui Georgescu
Digi24
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Cancan.ro
Unde este fetița Mădălinei Apostol? Mărturii tulburătoare: 'Miriam a asistat la una dintre tentativele mamei sale'
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Adevarul
A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească
Mediafax
„Am avut încredere în Călin Georgescu". Victima din dosarul lui Georgescu rupe tăcerea
Click
Au fost biciuiți în public pentru adulter! Scene șocante în Indonezia
Digi24
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Cancan.ro
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul
Ce se întâmplă doctore
3 zodii care își pot schimba radical direcția la final de septembrie. Decizii importante în dragoste, bani și carieră
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Descopera.ro
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Descopera.ro
Deşi a fost un om puţin educat, a devenit unul dintre cei mai influenţi savanţi ai tuturor timpurilor
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
INEDIT Cum se pronunță corect „LIDL”, de fapt. Majoritatea românilor o fac greșit, dar chef Florin Dumitrescu e elucidat misterul
07:36
Cum se pronunță corect „LIDL”, de fapt. Majoritatea românilor o fac greșit, dar chef Florin Dumitrescu e elucidat misterul
FLASH NEWS Macron, după discuțiile cu Trump la New York despre Ucraina și securitatea energetică: „A fost foarte constructiv. Trebuie să-i ajutăm pe ucraineni mai rapid și mai puternic cu interceptoarele”
07:27
Macron, după discuțiile cu Trump la New York despre Ucraina și securitatea energetică: „A fost foarte constructiv. Trebuie să-i ajutăm pe ucraineni mai rapid și mai puternic cu interceptoarele”
ACTUALITATE 22 Septembrie, calendarul zilei: David Coverdale împlinește 75 de ani, Andrea Bocelli 68. Ziua Europeană fără mașini
07:15
22 Septembrie, calendarul zilei: David Coverdale împlinește 75 de ani, Andrea Bocelli 68. Ziua Europeană fără mașini
EXCLUSIVITATE Medicina legală îl „parchează” cu forța pe procurorul pistolar Bucurică la psihiatrie după episodul violent din Ribița. Ce au cerut procurorii și ce a stabilit instanța
06:00
Medicina legală îl „parchează” cu forța pe procurorul pistolar Bucurică la psihiatrie după episodul violent din Ribița. Ce au cerut procurorii și ce a stabilit instanța
EXCLUSIV Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu”
05:30
Ce s-a întâmplat cu profesorul Bumbăcea, acuzat că l-a agresat fizic pe fiul unui consilier S.O.S. Continuă scandalul la Bușteni: „Se fac presiuni asupra copilului meu”
EXCLUSIV Scandal în platoul Gândul după reținerea lui Călin Georgescu. Claudiu Manta (PSD) și Sorin Șipoș (USR), contre pe justiție și comparații cu cazurile Fritz și Clotilde
22:45
Scandal în platoul Gândul după reținerea lui Călin Georgescu. Claudiu Manta (PSD) și Sorin Șipoș (USR), contre pe justiție și comparații cu cazurile Fritz și Clotilde

Cele mai noi

Trimite acest link pe