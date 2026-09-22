Continuă scandalul la Școala Gimnazială ,,Nestor Urechia” din orașul Bușteni, Prahova, acolo unde un elev de clasa a VII-a, al cărui tată este consilier local din partea S.O.S. România, a fost lovit de către profesorul de matematică. Gândul a aflat ce s-a întâmplat cu dascălul acuzat de agresiune fizică.

La două săptămâni după izbucnirea scandalului de la școala din Bușteni încă mai continuă tensiunile.

Practic, conflictul intră într-o altă etapă, asta după ce profesorul Gheorghiță Bumbăcea a plecat de la această școală și predă la o altă unitate de învățământ din județul Prahova.

„Profesorul Bumbăcea a înțeles că nu mai poate preda în această școală. După sancțiunile disciplinare impuse de școala noastră, profesorul a decis să se transfere la o altă unitate din județ. Atât ancheta parchetului, cât și cea a inspectoratului sunt în continuare în desfășurare”, a declarat pentru Gândul, Constantin Petrea, directorul școlii gimnaziale din Bușteni.

Profesorul Gheorghiță Bumbăcea: Mutarea mea este o pierdere pentru copii

Contactat de Gândul, profesorul Gheorghiță Bumbăcea a confirmat că predă la altă școală, dar spune că mutarea sa este o pierdere pentru copii.

„Școala și copiii au pierdut în ceea ce privește predarea matematicii”, spune dascălul acuzat de agresiune.

Pe de altă parte, tensiunile din clasa în care învață fiul consilierului Florin Bucur continuă.

Politicianul S.O.S. o acuză pe noua dirigintă de faptul că ar face presiuni nejustificate asupra fiului său care ar fi supus și unor forme de intimidare.

Consilierul S.O.S., sesizare împotriva noii profesoare

În acest sens, consilierul local a făcut o plângere către Colegiul Ion Kalinderu din Bușteni, unitate de care aparține școala gimnazială „Nestor Urechia”.

„Nu accept ca un copil să fie pus în situația de a se simți permanent suspectat, urmărit sau obligat să demonstreze că nu a făcut lucruri pe care nu le-a făcut. Școala trebuie să fie un spațiu în care elevul să învețe și să se dezvolte, nu un loc în care să fie determinat să se simtă vinovat înainte de a fi verificat. În acest context, solicit conducerii Colegiului «Ion Kalinderu» să clarifice dacă există vreo legătură între aceste situații și faptul că fiul meu a fost implicat în evenimentul din data de 08.06.2026, eveniment care face în prezent obiectul unei cercetări penale. De asemenea, solicit să fie verificat dacă asupra copilului meu au fost exercitate, direct sau indirect, presiuni de natură să îl determine să renunțe la frecventarea unității de învățământ sau să solicite transferul”, se arată în sesizarea lui Florin Bucur.

Elevul a fost lovit cu palma peste față

Incidentul de la școala din Bușteni a avut loc în luna iunie, dar a ieșit la iveală pe 7 septembrie, la începutul noului an școlar, când tatăl elevului agresat a constatat că profesorul de matematică încă predă la școala din Bușteni.

„Am fost șocat să văd că acest profesor încă mai predă la școala din Bușteni, după ce mi-a bătut copilul. S-a întâmplat în iunie, iar totul este surprins pe camerele video.

Băiatul meu a primit o palmă peste față, iar martori au fost alți doi minori care au văzut totul. Am făcut plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia pentru purtare abuzivă, loviri și alte violențe, dar ancheta încă nu s-a finalizat. Totul a plecat de la o acadea cu care se jucau pe holul școlii”, a dezvăluit pentru Gândul Florin Bucur în urmă cu două săptămâni.

Între timp, părțile implicate în acest incident au fost anunțate că trebuie să se prezinte la audieri în următoarele zile.