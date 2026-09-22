Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 22 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

David Coverdale este un cântăreț și compozitor englez, născut pe 22 septembrie 1951, în Saltburn-by-the-Sea, Anglia. În 1973, a devenit solistul trupei Deep Purple și a participat la realizarea unor albume importante precum Burn, Stormbringer și Come Taste the Band. După plecarea sa din formație, și-a început cariera solo, iar în 1978 a pus bazele grupului Whitesnake, una dintre trupele importante ale hard rockului. Albumul Whitesnake din 1987 a avut un succes internațional uriaș, fiind asociat cu piese precum Here I Go Again și Is This Love. Contribuția lui Coverdale la istoria rockului a fost recunoscută oficial în 2016, când Deep Purple a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame. Stilul său combină elemente de hard rock, blues rock și heavy metal, iar vocea sa puternică și expresivă a devenit una dintre caracteristicile sale distinctive. În 2025, Coverdale și-a anunțat retragerea din activitatea muzicală, după o carieră de peste 50 de ani.

Andrea Bocelli este un celebru tenor și cântăreț italian, cunoscut în întreaga lume pentru vocea sa puternică și emoționantă. S-a născut pe 22 septembrie 1958, în Lajatico, Toscana, Italia. Deși și-a pierdut complet vederea la 12 ani, în urma unui accident de fotbal, acest lucru nu l-a împiedicat să-și urmeze pasiunea pentru muzică. A studiat pianul, flautul și saxofonul, iar mai târziu și-a dezvoltat talentul vocal. A devenit cunoscut internațional în anii 1990, după lansarea unor albume de succes. Printre cele mai renumite cântece ale sale se numără Con te partirò, Vivo per lei și Time to Say Goodbye, acesta din urmă fiind interpretat împreună cu Sarah Brightman. Pe parcursul carierei, Andrea Bocelli a combinat muzica de operă cu pop-ul, reușind să atragă un public foarte larg. A cântat pe cele mai importante scene ale lumii și a colaborat cu numeroși artiști internaționali. Este apreciat nu doar pentru talentul vocal, ci și pentru perseverența sa. Povestea lui demonstrează că obstacolele personale nu trebuie să împiedice urmărirea unei pasiuni și a unui vis.

Ziua Europeană fără mașini este sărbătorită în fiecare an pe 22 septembrie și face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității. Această inițiativă încurajează oamenii să renunțe, măcar pentru o zi, la folosirea mașinii personale și să aleagă mijloace de transport mai prietenoase cu mediul. În această zi, cetățenii sunt sfătuiţi să meargă pe jos, cu bicicleta, cu trotineta sau cu transportul public. Unele orașe organizează evenimente speciale și restricționează temporar circulația automobilelor în anumite zone. Unul dintre principalele obiective este reducerea poluării atmosferice și fonice produse de traficul rutier. Mașinile contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră și la deteriorarea calității aerului, în special în zonele urbane aglomerate. Reducerea traficului poate contribui, de asemenea, la crearea unor spații publice mai plăcute și mai sigure pentru pietoni. Totodată, ziua promovează un stil de viață mai sănătos și utilizarea unor forme de transport mai sustenabile.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1791: Michael Faraday 🇬🇧🧲 descoperă principiul de funcționare a motorului electric cu magneți permanenți. În 1831 descoperă inducția electromagnetică, reușind să realizeze conversia electromecanică a energiei și să enunțe Legea inducției electromagnetice

🎂1831: Grigore Cobălcescu 🇷🇴🪨 considerat creatorul școlii românești de geologie și întemeietorul cercetărilor geofizice din România

🎂1832: Gheorghe Grigore Cantacuzino 🇷🇴🗣️ cel de-al 20-lea prim-ministru al României de două ori, în perioadele 1899 – 1900 și 1904 – 1907

🎂1835: Prințul Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen 🇩🇪♛ tatăl Regelui Ferdinand I al României

🎂1882: Wilhelm Keitel 🇩🇪✩ feldmareșal

🎂1929: Dinu Cocea 🇷🇴🎥 regizor și scenarist

🎂1945: Paul Le Mat 🇺🇸🎬 American Graffiti (1973), Melvin and Howard (1980), The Burning Bed (1984), The Long Shot (2004)

🎂1947: Octav Cozmâncă 🇷🇴🗣️

🎂1951: David Coverdale 🇬🇧🇺🇸🎤(Deep Purple, Whitesnake)

🎂1953: Richard Fairbrass 🇬🇧🎤 solistul trupei Right Said Fred. Au lansat hitul „I’m Too Sexy” (1991)

🎂1958: Andrea Bocelli 🇮🇹🎼 Născut cu o formă gravă de glaucom, a orbit total la 12 ani după un accident în timpul unui joc de fotbal

🎂1958: Joan Jett 🇺🇸🎤 cunoscută pentru interpretarea piesei ” I Love Rock ‘n Roll „, care a fost numărul unu în Billboard Hot 100 timp de șapte săptămâni în 1982

🎂1968: Mihai Răzvan Ungureanu 🇷🇴🗣️

🎂1975: Mireille Enos 🇺🇸🎬 The Killing (2011 – 2014), World War Z (2013)

🎂1989: Dina Shihabi 🇸🇦🇺🇸🎬 Tom Clancy’s Jack Ryan (2018 – 2023)

Decese 🕯

🕯️1768: Inocențiu Micu-Klein 🇷🇴⛪️ episcop greco-catolic al Episcopiei române unite de Făgăraș. În 1737 a mutat sediul episcopal la Blaj, unde a ridicat Catedrala „Sfânta Treime” și mănăstirea cu același hram. Este considerat întemeietorul gândirii politice românești moderne

🕯️1919: Alexandru Suțu 🇷🇴🧠 pionier al psihiatriei, primul psihiatru român, primul profesor universitar de psihiatrie, primul autor de lucrări științifice de specialitate, primul organizator al asistenței moderne a bolnavilor psihici, promotor al legislației psihiatrice moderne în România

🕯️1944: Paul-Mihu Sadoveanu 🇷🇴✒️ fiul mezin al lui Mihail Sadoveanu, căzut eroic pe front în luptele pentru eliberarea părții de nord-vest a Transilvaniei de sub ocupația Ungariei Horthyste

🕯️2007: Marcel Marceau 🇫🇷🎭🎬 unul dintre cei mai mari artiști ai pantomimei din Secolul XX, supranumit și „regele pantomimei”

Evenimente📋

📋🇧🇬 Bulgaria: Ziua independenței – în 1908, cu sprijinul guvernului lui Alexandar Malinov, cneazul Ferdinand de Saxa Coburg declară, printr-un manifest special, independența Bulgariei și se proclamă țar al bulgarilor

📋⛔️🚗 Ziua Europeană fără mașini. Scopul acesteia este descurajarea, pe cât posibil, a circulaţiei cu automobilul personal sau de serviciu, în favoarea deplasării cu bicicleta, a mersului pe jos ori, în ultimă instanţă, a transportului în comun

Calendar 🗒️

🗒️1326: Cea mai veche mențiune de înnobilare a unui cneaz român de către regele Ungariei, Carol Robert de Anjou; Carol Robert îi dăruiește lui Stanislav, cneaz din Maramureș, moșia Zurduc din comitatul Maramureș

🗒️1499: A luat sfârșit Războiul Suab, prin semnarea tratatului de la Basel, tratat prin care se dădea o foarte largă autonomie confederației de cantoane ce avea să stea la baza Elveției moderne

🗒️1792: Convenția stabilește Republica Franceză

🗒️1862: Abraham Lincoln a emis Proclamația de Emancipare prin care decreta eliberarea tuturor sclavilor negri din teritoriul confederat

🗒️1869: La München, a avut loc premiera mondială a operei Aurul Rinului, prima din tetralogia Inelul Nibelungilor de Richard Wagner

🗒️1888: Apare primul număr din National Geographic Magazine

🗒️1903: În SUA, Italo Marchiony, un producător de înghețată venit din Italia, a primit brevetul de invenție pentru cornetul de înghețată

🗒️1904: Cursă automobilistică, organizată de ACR, pe traseul București-Giurgiu-București, una din primele din România și din această parte a Europei. Cursa a fost câștigată de George Valentin Bibescu care a obținut cea mai mare viteză de până la acea dată în Europa, într-o cursă pe șoselele publice, cu un autoturism Mercedes de 40 CP

🗒️1914: Primul Război Mondial: submarinul german U9 scufundă trei cuirasate blindate britanice, HMS Aboukir, HMS Hogue și HMS Cressy

🗒️1927: Jack Dempsey, unul dintre boxerii de legendă ai anilor 20, pierde meciul jucat în compania lui Gene Tunney

🗒️1931: La propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Brâncuși a fost decorat cu ordinul „Meritul cultural pentru artă plastică”

🗒️1955: Intră în tipografie primul volum al romanului „Moromeții”, de Marin Preda; la 29 noiembrie romanul era pregătit pentru tipărire. Tirajul primei ediții a fost de 20.100 exemplare

🗒️1958: A avut loc premiera bucureșteană a operei „Oedip”, de George Enescu

🗒️1968: Transferul celor două temple de la Abu Simbel este finalizat. Clădirile sunt salvate de la scufundarea în apele lacului Nasser

🗒️1975: La San Francisco a avut loc a doua încercare de asasinare a președintelui Gerald Ford

🗒️1976: Adeziunea Portugaliei la Consiliul Europei

🗒️1980: Irakul invadează Iranul

🗒️1981: Președintele François Mitterrand inaugurează trenul francez de mare viteză TGV