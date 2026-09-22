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Macron, după discuțiile cu Trump la New York despre Ucraina și securitatea energetică: „A fost foarte constructiv. Trebuie să-i ajutăm pe ucraineni mai rapid și mai puternic cu interceptoarele”

Macron, după discuțiile cu Trump la New York despre Ucraina și securitatea energetică: „A fost foarte constructiv. Trebuie să-i ajutăm pe ucraineni mai rapid și mai puternic cu interceptoarele”
Emmanuel Macron și Donald Trump - Foto: X/@EmmanuelMacron
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Emmanuel Macron a anunțat o discuție „foarte constructivă” cu Donald Trump, la New York, despre războiul din Ucraina și securitatea energetică. Franța încearcă să convingă Washingtonul să accelereze sprijinul militar pentru Kiev și să crească presiunea asupra Rusiei.

Președintele Donald Trump și omologul său francez, Emmanuel Macron, au avut luni, la New York, o întrevedere de aproximativ 30 de minute, în marja reuniunilor anuale ale ONU. Pe agenda celor doi lideri s-au aflat războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și protejarea infrastructurii energetice, potrivit Le Monde.fr.

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Unul dintre punctele centrale ale discuției a fost sprijinul militar acordat Kievului, Parisul insistând asupra necesității ca Ucraina să primească mai repede mijloacele de apărare de care are nevoie în fața atacurilor aeriene rusești.

„Am discutat despre cum să securizăm mai bine siturile petroliere din Marea Roșie și despre necesitatea de a-i ajuta și mai rapid și mai puternic pe prietenii noștri ucraineni în ceea ce privește rachetele interceptoare”, a declarat Emmanuel Macron.

Liderul de la Paris a descris întrevederea cu Trump drept una deschisă, în care cei doi au putut aborda în detaliu dosarele considerate esențiale atât pentru securitatea internațională, cât și pentru economiile europene.

„Am avut o discuție foarte bună. A fost foarte constructivă, a existat o mare disponibilitate și am putut intra în detalii cu privire la aceste două conflicte care, evident, sunt importante pentru pacea în lume și pentru securitatea noastră și care au un impact direct asupra puterii de cumpărare a francezilor”, a declarat Emmanuel Macron.

Parisul încearcă să-l convingă pe Trump să mențină sprijinul pentru Kiev

Înaintea întâlnirii, anturajul președintelui francez anunțase că Macron intenționează să discute „cu toată sinceritatea” cu Donald Trump și să încerce să-l „orienteze către deciziile corecte”, Ucraina fiind unul dintre subiectele prioritare.

Obiectivul Parisului este ca Statele Unite să își mențină implicarea în sprijinirea Kievului și, în același timp, să intensifice presiunea asupra Moscovei.

Pentru europeni, rolul Washingtonului rămâne crucial și în perspectiva unor eventuale negocieri pentru încheierea războiului. Capitalele europene vor ca Statele Unite să participe activ la proces alături de Ucraina și de aliații săi și solicită garanții de securitate suficient de puternice pentru a descuraja Rusia să lanseze un nou atac după o eventuală încetare a focului.

Administrația Trump a încercat în ultimele luni să relanseze medierea americană. Emisarii președintelui SUA, Jared Kushner și Steve Witkoff, au mers pentru prima dată la Kiev în septembrie, după mai multe deplasări în Rusia.

Steve Witkoff și Jared Kushner, emisari speciali ai președintelui Trump

Steve Witkoff și Jared Kushner, emisari speciali ai președintelui Trump

Demersurile diplomatice nu au produs însă până acum un progres concret, în timp ce Rusia și-a intensificat, începând din vară, atacurile aeriene asupra Ucrainei, inclusiv asupra capitalei Kiev.

Macron a discutat cu Trump și despre energie și relațiile comerciale

Un alt subiect important al întrevederii a fost securitatea rutelor și infrastructurii energetice, pe fondul tensiunilor care afectează piețele internaționale și prețurile carburanților.

Macron a declarat că urmărește construirea unei „soluții de pace” pentru Strâmtoarea Ormuz, pe care o consideră „cheia” pentru detensionarea piețelor de combustibil.

Președintele francez anunțase, într-un interviu acordat postului Saint-Pierre-et-Miquelon La Première, că intenționează să discute cu Donald Trump și despre „flexibilizarea relației vamale” dintre Franța, Europa și Statele Unite.

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