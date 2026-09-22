Mamdani, despre relația complicată cu Trump: „Poți avea opinii foarte diferite și totuși să poți sta la masă”. Reacția președintelui SUA: „El a pornit la drum pe calea de a deveni un primar grozav”

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, spune că este gata să lase deoparte conflictul politic cu Donald Trump atunci când interesele orașului o cer. Deși cei doi și-au adresat public acuzații extrem de dure, întâlnirile față în față au avut un ton surprinzător de cordial.

Zohran Mamdani susține că diferențele politice majore dintre el și președintele Donald Trump nu îl vor împiedica să discute cu liderul de la Casa Albă atunci când o astfel de întâlnire poate aduce beneficii locuitorilor New Yorkului.

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Relația dintre cei doi a fost marcată de atacuri personale neobișnuit de dure. Trump l-a ironizat pe primarul New Yorkului, numindu-l „micuțul meu comunist” și „lunatic”, în timp ce Mamdani l-a caracterizat pe președintele american drept „despot” și „fascist”.

Dincolo de confruntarea publică, întâlnirile directe dintre cei doi politicieni au avut însă un ton mult mai cordial. Într-un interviu la CNN, Mamdani a explicat că această diferență nu l-a surprins.

„Ei bine, cred că amândoi am spus că am fi dispuși să purtăm o conversație dacă aceasta ar putea aduce beneficii locuitorilor acestui oraș”, a declarat Zohran Mamdani, primarul orașului New York.

Mamdani: „Poți avea opinii foarte diferite și totuși să poți sta la masă”

Primarul a insistat că responsabilitatea funcției presupune dialog inclusiv cu politicienii cu care se află în dezacord profund. În opinia sa, refuzul unei discuții doar din cauza diferențelor ideologice ar limita capacitatea administrației sale de a apăra interesele New Yorkului.

„Poți avea opinii foarte diferite și totuși să poți sta la masă, pentru că asta ne cere această muncă. Dacă aș fi dispus să vorbesc doar cu oameni care sunt mereu de acord cu mine, aș sta acasă uitându-mă în oglindă”, a spus Mamdani.

În mod surprinzător, Trump a declarat că Mamdani „a pornit la drum” pe calea de a deveni un „primar grozav”.

„De-a lungul anilor am trecut pe aici de multe ori și parcă mi se pare un fel de acasă; e un loc special, un loc foarte special și frumos când intri înăuntru. L-am văzut sub mandatul a numeroși primari diferiți – unii au fost minunați, alții nu prea – așa că sper că tu vei fi unul minunat; o să pot spune că vei fi unul minunat, iar tu ai pornit cu dreptul, a spus Trump.

Sursa video – X/@PamphletsY

Colaboratorii primarului prezintă întâlnirile cu Trump drept succese politice pentru Mamdani, argumentând că acesta a reușit să mențină deschis dialogul cu președintele fără să renunțe la propriile poziții.

Un astfel de moment s-a produs chiar luni. Aflat alături de Trump și în fața presei locale, Mamdani și-a exprimat public dezacordul față de restricțiile impuse de președinte asupra accesului jurnaliștilor, demonstrând că disponibilitatea sa pentru dialog nu înseamnă evitarea confruntării atunci când cei doi au poziții diferite.