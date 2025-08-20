Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan, interviu pentru membra fondatoare a Fundației NEOLEGIONARE „Ogoranu”. Concediul președintelui, un maraton de imagine strategic

Ruxandra Radulescu
20 aug. 2025, 16:06, Actualitate
Nicușor Dan se află în vacanță prezidențială și se folosește de acest moment pentru a-și face campanie de imagine. După ce s-a afișat cu Maia Sandu la Festivalul Lupilor din Republica Moldova și a încercat să-și arate înclinațiile spirituale în periplurile la Mănăstirea Sâmbăta de Sus și chilia lui Arsenia Boca, acum președintele a dat interviu unei membre fondatoare a fundației neolegionare „Ion Gavrilă Ogoranu”. Nicușor Dan și-a reiterat dorința de a promova istoria rezistenței anticomuniste din munții Făgăraș și a spus de ce a lipsit de la Ziua Marinei. 

Concediul lui Nicușor Dan s-a dovedit a fi, de fapt, un prilej de a câștiga capital de imagine în rândul electoratului, iar cei pe care s-a concentrat sunt, mai ales, oamenii care nu l-au votat, mai exact alegătorii din zona suveranistă, transmite G4Media.

Președintele a participat, la data de 9 august, la Festivalul Lupilor din Republica Moldova, unde a apărut alături de Maia Sandu. Acest eveniment a fost urmat de călătorii pe meleagurile României, pe parcursul cărora Nicușor Dan a încercat să-și contureze o imagine „tradiționalistă”.

În imaginile apărute în presă, cetățenii au avut surpriza să-l vadă pe președintele Nicușor Dan îmbrăcat în ie, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de fiul lor Antim, în timp ce participă la slujba religioasă de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, sau se află în drumeție spre chilia lui Arsenie Boca.

Ulterior, au apărut informații, potrivit cărora Mănăstirea Sâmbăta de Sus este locul unde Fundația neolegionară ”Gavrilă Ogoranu” organizează întâlniri anuale. Acest aspect a amintit de faptul că Nicușor Dan s-a opus întăririi legii anti-extremism, într-un discurs în care a făcut referire la rezistența comunistă din Făgăraș.

Mai mult, președintele a declarat că va retrimite legea în Parlament, deși Curtea Constituțională i-a respins în unanimitate sesizarea de neconstituționalitate.

Prezența lui Nicușor Dan la mănăstirea Sâmbăta de Sus, chiar de Sfânta Maria, nu a fost anunțată oficial pe agenda președintelui, astfel românii au fost surprinși când șeful statului a lipsit de la evenimentul național, Ziua Marinei, care a coincis cu sărbătoarea religioasă.

Întâmplător sau nu, cea mai recentă mișcare a președintelui Nicușor Dan a fost să dea un interviu unei membre fondatoare a fundației neolegionare „Ion Gavrilă Ogoranu”, Lucia Baki, director la publicația Monitorul de Făgăraș. Aceasta participă activ la evenimentele organizate de fundație și este co-autor alături de Ion Gavrilă Ogoranu al unui volum despre Rezistența anti-comunistă, mai precizează G4Media.

Nicușor Dan către membra fundației „Ogoranu”: „Să fim mândri de Rezistența anti-comunistă din zona asta”

Președintele României, Nicușor Dan este întrebat de Lucia Baki dacă va „apăra istoria locală” legată de Rezistența anti-comunistă și va retrimite Legea Vexler (legea anti-extremism) în Parlament.

„A fost cumva o alăturare de context nefericită. Una-i una, alta-i alta, În primul rând, trebuie să fim mândri de Rezistența anti-comunistă din zona asta și, în al doilea rând, pe această lege e evident că trebuie să combatem toate manifestările xenofobe, antisemite. Aici cred că suntem cu toții de acord. Numai că instrumentul cu care facem asta trebuie să fie foarte echilibrat, să nu dea naștere la abuzuri în sens contrar, pentru că noi avem deja o societate care este fragmentată și nu trebuie să mărim și mai multe tensiunea. Dimpotrivă, trebuie să avem un dialog”, afirmă președintele Nicușor Dan.

Campania de imagine a lui Nicușor Dan din ultimele zece zile

9 august – Președintele României este surprins de jurnaliștii moldoveni la Festivalul Lupilor din Republica Moldova, alături de președinta Maia Sandu.

10 august – Nicusor Dan postează pe rețele de socializare un clip dintr-o drumeție, împreună cu copiii săi și partenera sa de viață.

12 august – Șeful statului postează un alt clip care ilustrează vizita sa în Republica Moldova, inclusiv băile de mulțime în momentul în care invocă „zeama de la mama soacră de la Vaslui”.

15 august – Președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremonia de Ziua Marinei, organizată vineri, pe faleza Cazinoului din Constanța, pentru că se afla în concediu, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu prezent la eveniment. Imagini furnizate de Antena 3 arată că președintele se afla cu familia la slujba hramului Mănăstirii Sâmbătă de Sus, din județul Brașov, situată la poalele Munților Făgăraș. Nicușor Dan a declarat vineri că venea cu părinții la Sâmbăta de Sus când era copil, dar că nu a mai venit ”de câțiva ani” la slujbele mănăstirii. Detalii aici.

17 august – O nouă drumeție cu familia: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumețiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”

17 august – Nicușor Dan, în pelerinaj la Chilia lui Arsenie Boca din munte, la câteva ore de mers pe jos de Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Președintele a urcat Valea Sâmbetei cu fiul în rucsac și a fost întâmpinat cu pâine și sare de stareț.

18 august – Preşedintele Nicuşor Dan a mers într-o vizită, alături de familie, la Roşia Montană, imagini fiind publicate pe pagina de Facebook ”Adoptă o Casă la Roşia Montană”.

19 august – Apar în spațiul public imagini cu Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru și copiii lor la o nuntă în Tâncăbești, cu cei patru dansând. Clipul este publicat de Cancan.

FOTO/Video: Lucia Baki

Mediafax
