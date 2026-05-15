Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu deplânge moartea lui George Mocanu: „S-a stins din viață încă un mare patriot român”

Călin Georgescu deplânge moartea lui George Mocanu: „S-a stins din viață încă un mare patriot român”

Călin Georgescu deplânge moartea lui George Mocanu: „S-a stins din viață încă un mare patriot român”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Călin Georgescu, fost candidat la președinție, deplânge pe Facebook moartea lui George Mocanu, unul dintre cei mai buni prieteni ai săi.

„S-a stins din viață încă un mare patriot român: George Mocanu. S-a aprins în Cer o lumină a libertății. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia sa, către cei apropiați și către toți cei care l-au cunoscut, l-au prețuit și au împărtășit cu el aceleași valori. Pentru George, ca și pentru mulți alții, lupta pentru adevăr, libertatea și demnitatea poporului român continua”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Fostul candidat la președinție le cere prietenilor să se roage pentru sufletul lui George Mocanu.

Călin Georgescu: Să ne rugăm pentru sufletul lui George

„Să ne rugăm pentru sufletul lui, să-i aprindem o lumânare și să-l trecem pe pomelnic la Sfânta Liturghie.

Frate George, te păstrăm în inimile și în rugăciunile noastre, nădăjduind sa ne regăsim, cu totii, în rândul drepților care au iubit si au aparat cu demnitate și cu statornicie credința si libertatea poporului român. Dumnezeu să îți odihnească sufletul în pace.

Călin și Cristela GEORGESCU”, a mai scris Călin Georgescu.

Cine a fost George Mocanu

George Mocanu a trăit 33 de ani în Canada şi, iar la întoarcerea în România a devenit un unul dintre cei mai mari apropiați ai candidatului la Cotroceni.

George Mocanu a fost unul dintre cei care au strâns semnături pentru candidatura la preşedinţia României a lui Călin Georgescu.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
14:45
Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
FLASH NEWS Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Anunțul senatorului
14:24
Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Anunțul senatorului
FLASH NEWS Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar arunca din barcă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ce răspuns a dat șeful statului
13:45
Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar arunca din barcă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ce răspuns a dat șeful statului
FLASH NEWS Nicușor Dan nu exclude posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: „O ipoteză”
13:40
Nicușor Dan nu exclude posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: „O ipoteză”
FLASH NEWS Nicușor Dan a explicat de ce a evitat să-i mulțumească lui Ilie Bolojan pentru perioada în care a condus Guvernul
13:32
Nicușor Dan a explicat de ce a evitat să-i mulțumească lui Ilie Bolojan pentru perioada în care a condus Guvernul
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan îi spulberă orice vis lui Bolojan de a reveni la Palatul Victoria. Președintele nu îl va renominaliza: nu îmi doresc un guvern care să nască o altă criză
13:28
Nicușor Dan îi spulberă orice vis lui Bolojan de a reveni la Palatul Victoria. Președintele nu îl va renominaliza: nu îmi doresc un guvern care să nască o altă criză
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Digi24
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier
Cancan.ro
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Scanările cerebrale dezvăluie o diferență șocantă între psihopați și oamenii normali
POLITICĂ Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri
13:59
Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri
SPORT Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnstică. Ce acuzații i se aduc
13:55
Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnstică. Ce acuzații i se aduc
VIDEO Nicușor Dan, după primele date oficiale despre evoluția economiei: „România are perspective economice bune”
13:40
Nicușor Dan, după primele date oficiale despre evoluția economiei: „România are perspective economice bune”
INEDIT Insula italiană cu plaje imaculate și ape cristaline, unde împărații romani aveau o piscină într-o peșteră
13:17
Insula italiană cu plaje imaculate și ape cristaline, unde împărații romani aveau o piscină într-o peșteră
SANCȚIUNI Restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, amendat pentru lipsa autorizației de mediu. Conflictul dintre George Copos și autoritățile se adâncește
13:16
Restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, amendat pentru lipsa autorizației de mediu. Conflictul dintre George Copos și autoritățile se adâncește
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”
13:10
Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”

Cele mai noi

Trimite acest link pe