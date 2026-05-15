Călin Georgescu, fost candidat la președinție, deplânge pe Facebook moartea lui George Mocanu, unul dintre cei mai buni prieteni ai săi.

„S-a stins din viață încă un mare patriot român: George Mocanu. S-a aprins în Cer o lumină a libertății. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia sa, către cei apropiați și către toți cei care l-au cunoscut, l-au prețuit și au împărtășit cu el aceleași valori. Pentru George, ca și pentru mulți alții, lupta pentru adevăr, libertatea și demnitatea poporului român continua”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Fostul candidat la președinție le cere prietenilor să se roage pentru sufletul lui George Mocanu.

Călin Georgescu: Să ne rugăm pentru sufletul lui George

„Să ne rugăm pentru sufletul lui, să-i aprindem o lumânare și să-l trecem pe pomelnic la Sfânta Liturghie.

Frate George, te păstrăm în inimile și în rugăciunile noastre, nădăjduind sa ne regăsim, cu totii, în rândul drepților care au iubit si au aparat cu demnitate și cu statornicie credința si libertatea poporului român. Dumnezeu să îți odihnească sufletul în pace.

Călin și Cristela GEORGESCU”, a mai scris Călin Georgescu.

Cine a fost George Mocanu

George Mocanu a trăit 33 de ani în Canada şi, iar la întoarcerea în România a devenit un unul dintre cei mai mari apropiați ai candidatului la Cotroceni.

George Mocanu a fost unul dintre cei care au strâns semnături pentru candidatura la preşedinţia României a lui Călin Georgescu.