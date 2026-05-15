Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Anunțul senatorului

Petrișor Peiu, senatorul AUR, a declarat, în cadrul emisiunii „Off The Record” de la Mediafax, că numele lui Călin Georgescu se află printre variantele discutate în partid pentru funcția de premier.

Peiu a menționat însă că AUR nu a luat încă o decizie finală în ceea ce privește o eventuală nominalizare. Întrebat direct cine ar putea fi propunerea formațiunii sale pentru funcția de premier, Petrișor Peiu a evitat să ofere un nume clar.

„Nu pot să vă spun eu în numele partidului”, a declarat senatorul.

Acesta a precizat că partidul urmează un anumit mecanism intern de comunicare și că decizia nu ar fi fost încă stabilită oficial. „În momentul în care va fi decis, va fi anunțat public”, a spus Peiu.

Ce a spus Călin Georgescu despre funcția de premier

Senatorul a confirmat totuși că numele lui Călin Georgescu este luat în calcul în interiorul partidului. „Domnul Georgescu este unul dintre candidații la nominalizarea din partea AUR pentru funcția de premier”, a afirmat acesta.

Invitat joi la Marius Tuca Show, Călin Georgescu a fost întrebat dacă ar accepta funcția de premier al Românie. Fostul candidat la prezidențiale a menționat, fără să se refere la o funcție anume, că este gata oricând să îți servească țara: „Eu pot să vă spun atât. Sunt gata oricând, cum am și demonstrat, să-mi servesc țara, dar nu în orice condiții. Ce pot să spun?”,