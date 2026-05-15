Prima pagină » Actualitate » Stenograme din dosarul în care doi procurori din Constanța sunt acuzați de trafic de influență. Înregistrările care arată cum se intervenea în anchete

Stenograme din dosarul în care doi procurori din Constanța sunt acuzați de trafic de influență. Înregistrările care arată cum se intervenea în anchete

Stenograme din dosarul în care doi procurori din Constanța sunt acuzați de trafic de influență. Înregistrările care arată cum se intervenea în anchete
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Procurorul Ștefan Gigi Valentin, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care este acuzat de trafic de influență, inclusiv în formă continuată, apare în stenograme cu discuții despre intervenții în anchete. Procurorii care instrumentează acest caz au interceptări despre bani puși în dulapul biroului lui Ștefan Gigi Valentin.

Procurorii îl acuză pe Ștefan Gigi Valentin de presupuse intervenții pentru soluționarea favorabilă a unor cauze penale și civile, în schimbul unor sume de bani sau alte foloase.

Un episod central îl privește pe Popa George Dorel, de la care Ștefan Gigi Valentin ar fi primit aproximativ 60.000 de euro, lăsând să se creadă că are influență asupra procurorului Marin Andrei, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru o soluționare favorabilă a unui dosar penal, potrivit surselor judiciare, citate de Mediafax. 

„Vrei să-ți scriu numărul dosarului?” — discuția despre dosarul penal

Una dintre stenogramele obținute pe surse judiciare redă o discuție dintre Ștefan Gigi Valentin și Popa George Dorel despre respectivul dosar penal.

Iată stenogramele din acest dosar:

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Când dai de una proastă care te şi încurcă… l-am găsit până la urmă, dar… bă, dacă nu… fetele astea, o grefieră proastă care zice: E declinat la DNA. Ia să vedem, mă? Nu e declinat la DNA, s-a făcut o sesizare şi la DNA, ăia l-au declinat la PJ, adică sunt două, la PJ… două şi… într-un final a rămas unu. Deci într-un final ăsta este. E la Marin Andrei, ăsta e numărul, s-a reunit cu un altul în 27.09.2023, venit de la DNA. Declinat de DNA către PJ.”

DOMN: „Îhî. El acum e la IPJ, la Economic, pentru că ăia au cerut, aşa am aflat eu, au cerut chestii la ANR. E la Economicul IPJ-ului. Mototolea le-a trimis o adresă şi a solicitat ceva.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Vrei să-ţi scriu numărul dosarului să îl ai? Că e mai bine să-l ai, că nu ştii niciodată. Mai întrebi de el, mai aşa. 1553… mai departe ştii tu ce înseamnă.”

DOMN: „Da, da, 2023…”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Ăsta îl ţin eu ca să…”

DOMN: „Aha, aha.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Ca să îl dau să se uite la el.”

Discuția continuă cu o promisiune explicită de contactare a procurorului de caz:

DOMN: „Dă-mi un semnal, oricând vin, ştii?”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Da.”

DOMN: „După sărbători, după asta, când crezi tu, imediat ne-am…”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Lasă că îi zic lui Marin Andrei direct. Că nu… eu am lucrat cu el, ştiu…”

DOMN: „A, da?”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Şi eu mă mai întâlnesc cu el.”

Să fie orientat în direcția corectă”

Vezi AICI ce mașini conduce fiul procurorului Ștefan Gigi Valentin

În aceeași discuție, Ștefan Gigi Valentin vorbește despre posibilitatea unei întâlniri între interlocutor și procurorul Marin Andrei.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Da. Şi dacă… o să-i propun, dacă vrea, să te duci şi într-o zi până la el să…”

DOMN: „Oricând.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Nu e mai bine aşa?”

DOMN: „Oricând.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Că mai bine să…”

DOMN: „Bineînţeles.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Prezinţi altfel. Adică să ştii cum…”

DOMN: „Oricând şi ştii ce o să-i spun? Nu, nu pe asta a fost, asta…”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Da.”

DOMN: „Nu ştiu ce, cutare şi să ştie despre ce e vorba… că el cine ştie ce…”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Păi să ştie despre ce e vorba şi să fie orientat şi în direcţia corectă, să nu vină ăştia: stai să vezi că câr, că mâr.”

Bani în biroul procurorului: „Am zis să nu înceapă săptămâna…”

Surse judiciare susțin că Ștefan Gigi Valentin ar fi primit bani și alte foloase în mai multe rânduri. În două episoade descrise de anchetatori, Learciu Dumitru Daniel ar fi intrat în biroul procurorului și ar fi pus bani în dulapul acestuia.

„La data de 27 aprilie 2026, în jurul orei 09:44, Learciu Dumitru Daniel îi remite procurorului Ștefan Gigi Valentin o sumă de bani pe care o pune direct în dulapul mic din biroul procurorului și face următoarea afirmație: «am zis să nu înceapă săptămâna…».”

„Poate să vină să ridice permisul?”

Un alt episod vizează permisul de conducere al lui Learciu Dumitru Daniel. Acesta îi cere lui Ștefan Gigi Valentin să ia legătura cu George Munteanu, ofițer la Serviciul Rutier Constanța, pentru a verifica dacă permisul poate fi ridicat.

  1. LEARCIU: „Aşa. Rugămintea este, puteţi să-i daţi un telefon lui George, a ajuns. Artur a făcut plângere împotriva procesului-verbal de la Braşov, a apărut pe portalul de la Constanţa plângerea mea, deci trebuie să mă duc să iau carnetul de la… O fi carnetul aici la George la Constanţa? Că de aici e, nu? … Pe George puteţi să-l întrebaţi dacă e să verifice, vă dau numărul…”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Nu… ca să verifice.”

  1. LEARCIU: „Păi, vă dau verdictul. Vă fac o poză acum?”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Păi ce…”

  1. LEARCIU: „Vi l-am dat. Intraţi pe media documente, dacă e chiar aşa… Şi să-i spuneţi: Bă… ca să nu mă duc degeaba… adresa… două săptămâni.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Da, da.”

  1. LEARCIU: „Aşa. Daţi-i lui şi-i spuneţi: Domne, poate să vină… Că vreau să-mi iau carnetul şi să nu stau, adică să… Că după aia George intră în concediu şi e greu, acolo nu sunt locuri de parcare, măcar asta…”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Bună dimineaţa!… Poate să vină să ridice permisul? (…) Da, că a venit de la Braşov… Gata!”

  1. LEARCIU: „Da. Mulţumesc frumos! Mă duc să-l iau, să-l ridic.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „A! Dar ai dreptul de a conduce?”

  1. LEARCIU: „Păi nu mai am, a expirat aia, adeverinţa aia.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „A! Da.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Încă n-a ajuns la Braşov.”

Discuții despre proiecte eoliene și acces la șefi de instituții

Surse judiciare mai arată că Ștefan Gigi Valentin și Learciu Dumitru Daniel discutau despre un proiect în domeniul energiei eoliene și despre accesul la persoane cu funcții de conducere în administrație și energie.

Într-un pasaj, Learciu vorbește despre necesitatea de a ajunge la președintele Consiliului Județean Galați.

DANIEL LEARCIU: „La preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi trebuie să ajung. Şi cu Florin când dăm aia pentru…? Deci… cu Florin şi… primărie.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Păi, când să mergem? Mâine dimineaţă?”

DANIEL LEARCIU: „Mâine dimineaţă.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Mâine dimineaţă, da?”

DANIEL LEARCIU: „Da.”

În alt fragment, miza economică apare explicit:

DANIEL LEARCIU: „Stabiliţi întâlnirea ori pentru mâine, ori aşa, pentru ca… e pentru binele…”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Da.”

DANIEL LEARCIU: „E… toţi primarii tăi, mă duc eu… fiecare poate să acceseze până în jumătate de milion de euro.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Gata.”

DANIEL LEARCIU: „Cu… Să aveţi…!, Geny, da?”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Da!”

DANIEL LEARCIU: „Şi acolo se duce mâine dimineaţă la 07:45.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „La 07:45.”

Într-o altă discuție, Learciu Dumitru Daniel spune că a vorbit cu Pocora Cornel Florin pentru ca o persoană să ajungă în audiență la Suciu Mihaela, prezentată ca director general la Distribuție Electrica.

DANIEL LEARCIU: „Am vorbit cu Pocora de dimineaţă!”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Aşa?”

DANIEL LEARCIU: „Zic: Domne, nu reuşesc să ajung la dumneavoastră! (…) Zic: Două chestiuni sunt mai stringente! Zic: unu, vrea domnul respectiv să se ducă… persoana să se ducă în audienţă la doamna Suciu Mihaela, la directorul general Distribuţie Electrica.”

DANIEL LEARCIU: „Domne, nu că… domne, este urgent! Vrea să se ducă într-o audienţă! Înţelege omul ce îi spun!”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Ştie! Nu mai e cazul — ştie, i-a zis!”

DANIEL LEARCIU: „Eu zic totuşi să-i mai dau un telefon!”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Ştie! I-a zis! Mergi pe mâna lui, mergem pe el, e băiat serios, de încredere — nu ştiu ce.”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Anunțul senatorului
14:24
Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Anunțul senatorului
NEWS ALERT Călin Georgescu deplânge moartea lui George Mocanu: „S-a stins din viață încă un mare patriot român”
13:54
Călin Georgescu deplânge moartea lui George Mocanu: „S-a stins din viață încă un mare patriot român”
FLASH NEWS Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar arunca din barcă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ce răspuns a dat șeful statului
13:45
Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar arunca din barcă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ce răspuns a dat șeful statului
FLASH NEWS Nicușor Dan nu exclude posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: „O ipoteză”
13:40
Nicușor Dan nu exclude posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: „O ipoteză”
FLASH NEWS Nicușor Dan a explicat de ce a evitat să-i mulțumească lui Ilie Bolojan pentru perioada în care a condus Guvernul
13:32
Nicușor Dan a explicat de ce a evitat să-i mulțumească lui Ilie Bolojan pentru perioada în care a condus Guvernul
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan îi spulberă orice vis lui Bolojan de a reveni la Palatul Victoria. Președintele nu îl va renominaliza: nu îmi doresc un guvern care să nască o altă criză
13:28
Nicușor Dan îi spulberă orice vis lui Bolojan de a reveni la Palatul Victoria. Președintele nu îl va renominaliza: nu îmi doresc un guvern care să nască o altă criză
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Digi24
Intervenții in dosare și presiuni cu anchete penale. Cum ar fi abuzat procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de funcțiile lor
Cancan.ro
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Scanările cerebrale dezvăluie o diferență șocantă între psihopați și oamenii normali
POLITICĂ Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri
13:59
Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri
SPORT Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnstică. Ce acuzații i se aduc
13:55
Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnstică. Ce acuzații i se aduc
VIDEO Nicușor Dan, după primele date oficiale despre evoluția economiei: „România are perspective economice bune”
13:40
Nicușor Dan, după primele date oficiale despre evoluția economiei: „România are perspective economice bune”
INEDIT Insula italiană cu plaje imaculate și ape cristaline, unde împărații romani aveau o piscină într-o peșteră
13:17
Insula italiană cu plaje imaculate și ape cristaline, unde împărații romani aveau o piscină într-o peșteră
SANCȚIUNI Restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, amendat pentru lipsa autorizației de mediu. Conflictul dintre George Copos și autorități se adâncește
13:16
Restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, amendat pentru lipsa autorizației de mediu. Conflictul dintre George Copos și autorități se adâncește
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”
13:10
Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”

Cele mai noi

Trimite acest link pe