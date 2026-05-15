Nicușor Dan spune că nu există riscul de blocare al programului SAFE: Există un back-up în Parlament

Nicușor Dan a fost întrebat, vineri, dacă există riscul ca programul SAFE să fie blocat, în condițiile în care ordonanță de urgență dată de guvernul Bolojan a fost atacată la Curtea Constituțională.

„Nu există riscul acesta”, a transmis Nicușor Dan, care a adăugat că, pe măsură ce se apropie data de 31 mai, termenul limită, „există un back-up în Parlament”.

Șeful statului a mai punctat că există posibilitatea de a interveni legislativ în Parlament, în timp optim, astfel încât termenul 31 mai să nu fie afectat.

Ce presupune programul SAFE

România a primit a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană prin Programul Security Action for Europe (SAFE), în valoare de peste 16,6 miliarde de euro. Pentru a putea accesa aceste fonduri, autoritățile trebuie să selecteze companiile cu care vor încheia contracte ce trebuie implementate până la finalul anului 2030.

Conform cadrului stabilit, finanțarea, acordată sub formă de credite cu o dobândă redusă, de 3%, va susține modernizarea Armatei Române și dezvoltarea infrastructurii aferente, cu o alocare de 9,53 miliarde de euro. De asemenea, 4,2 miliarde de euro vor fi direcționate către infrastructura duală administrată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, inclusiv tronsoanele Pașcani–Ungheni și Pașcani–Siret ale Autostrăzii Moldovei. Totodată, 2,8 miliarde de euro sunt destinate Ministerului Afacerilor Interne și celorlalte structuri din sistemul național de apărare.