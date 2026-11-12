Institutul Naţional de Hidrologie, cod portocaliu de viituri în cinci județe și coduri galbene până sâmbătă la prânz

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a publicat o avertizare hidrologică. A fost emis un cod portocaliu, de joi – de la ora 12:00 – până vineri, la aceeaşi oră. Sunt vizate râuri din bazinele hidrografice Someşul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb şi Arieş, în judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara.

„În urma precipitaţiilor prognozate şi a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de apărare”, precizează hidrologii.

Cod portocaliu

Cod portocaliu 12 noiembrie, ora 12:00 – 13 noiembrie, ora 12:00

Avertizarea vizează râuri din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb și Arieș, în județele: Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara.

Sunt valabile și 2 coduri galbene

Cod galben 12 noiembrie, ora 12:00 – 14 noiembrie, ora 12:00

În acest interval sunt vizate anumite sectoare de râuri din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Mureș, Bega, Timiș, Nera și Cerna, în județele: Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Sibiu și Timiș.

Cod galben 12 noiembrie, ora 21:00 – 14 noiembrie, ora 12:00

Începând de joi seară, codul galben vizează și râuri din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someșul Mare, Mureș și Jiu, în județele: Bistrița-Năsăud, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Satu Mare.

„În zonele aflate sub incidenţa codurilor hidrologice, populaţia este îndemnată să evite traversarea cursurilor de apă şi deplasarea prin zone inundate, să păstreze distanţa faţă de maluri atunci când debitele cresc şi să urmărească informările autorităţilor”, transmit reprezentanții INHGA.