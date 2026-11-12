Primarul care amenința cu ruperea Maramureșului de România s-a răzgândit: ”Eram puțin nervos”

Primarul orașului Cavnic, Vladimir Petruț, a făcut un pas înapoi după ce a amenințat că Maramureșul s-ar putea desprinde de România dacă județul va dispărea în urma reformei administrativ-teritoriale.

Miercuri, Vladimir Petruț a declarat la Antena 3 că județul Maramureș va organiza un referendum pentru independență și se va rupe de România, dacă reforma administrativ-teritorială va avea loc.

”Țara Maramureșului din istoria voievozilor, de la Pintea încoace, a fost țară. Noi ne-am unit cu țara în 1918. Atunci noi vom face referendum să ne rupem de România Mare. Să revenim înapoi la statutul nostru de țara Maramureșului. De ce veniți să ne călcați în picioare independența? Maramureșul a fost independent”, a spus el.

”Putem să ne unim și cu Clujul, cu toți, dar să fie denumirea Maramureș, nu Cluj”

La numai o zi după declarațiile controversate, edilul și-a schimbat discursul și a explicat că era ”puțin nervos”. Nu renunță însă la o condiție: Maramureșul trebuie să-și păstreze numele, chiar dacă va fi comasat cu județul Cluj.

”Acum se fac declarații, se spun multe lucruri. Noi suntem oameni politici. Nu, nu, eu iubesc România, îmi iubesc țara, sunt un adevărat român. Era o, să spunem așa, eram puțin nervos, pentru că nu îmi convenea că se discuta peste noapte. Haideți să vă spun o chestie. Adică, pe propunerea care au apărut în spațiul public, se spunea că 45 de UAT-uri din 75 în Maramureș se desființează. Nu era destul, mai desființează și județul.

Dar, ascultând aseară la dumneavoastră, Antena 3 CNN interviul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, a spus că nu cunoaște acea hartă cu împărțirea județului în 15 și că nu este asumată de PSD. A apărut cumva fără ca ei să și-o asume, și că ar fi o variantă în jurul curților de apel. Maramureșul nu poate ieși din România, o să rămână în România, dar vom lupta să își păstreze identitatea, să se numească în continuare Maramureș. Putem să ne unim și cu Clujul, cu toți, dar să fie denumirea Maramureș, nu Cluj”, a declarat Vladimir Petruț.