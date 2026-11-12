Teatrul Evreiesc de Stat va primi statutul de instituție de cultură de importanță națională

Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a anunţat, joi 12 noiembrie, că Teatrul Evreiesc de Stat devine instituţie de spectacole de importanţă naţională prin hotărârea de guvern adoptată în şedinţa de guvern.

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”Astăzi, simt că s-a făcut dreptate, pentru că, prin hotărârea de guvern, Teatrul Evreesc de Stat va fi instituţie de spectacole de importanţă naţională”, a declarat ministrul Culturii, Ioana Ciocan, după şedinţa de Guvern.

Teatru cu un trecut glorios

Fondatoarea Art Safari a subliniat importanța istorică și culturală a instituției, amintind că Teatrul Evreiesc a fost înființat în urmă cu 150 de ani, la Iași, într-o grădină de vară numită „Pomul Verde”.

”A fost înfiinţat la Iaşi, într-o grădină de vară, care se numea Pomul Verde şi trebuie să spun ceva ce nu este deloc cunoscut, a fost primul teatru evreiesc profesionist din lume. Aşadar, 150 de ani mai târziu, noi, România, recunoaştem importanţa naţională pe care acest teatru a adus-o culturii din România, minorităţilor”, a afirmat ministrul Ioana Ciocan.

„Astăzi simt că s-a făcut dreptate”

Șefa portofoliului de la Cultură a mai arătat că decizia Guvernului reprezintă un act de recunoaștere a contribuției minorităților la patrimoniul cultural național. Ioana Ciocan a transmis că este important ca acestea să fie susținute și valorizate.

„Trebuie să spun ceva ce nu este deloc cunoscut. A fost primul teatru evreiesc profesionist din lume. Așadar, 150 de ani mai târziu, noi, România, recunoaștem importanța națională pe care acest teatru a adus-o culturii din România, minorităților”, a declarat Ioana Ciocan.

„Astăzi simt că s-a făcut dreptate”, a completat ministrul, referindu-se la noul statut acordat instituției.

Ioana Ciocan a făcut un apel la solidaritate și la promovarea culturii, într-un context pe care l-a descris drept unul marcat de ură și intoleranță.