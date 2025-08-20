Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan, perspectivă „PESIMISTĂ” din concediu: „Rusia va trage de timp în continuare. E important ca SUA să rămână la masă”

Nicușor Dan, perspectivă „PESIMISTĂ” din concediu: „Rusia va trage de timp în continuare. E important ca SUA să rămână la masă”

Ruxandra Radulescu
20 aug. 2025, 17:33, Actualitate
Nicușor Dan, perspectivă

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, miercuri 20 august, în cadrul unui interviu, din timpul vizitei de la Roșia Montana, despre negocierile de pace în privința războiului din Ucraina și s-a declarat pesimist în ceea ce privește comportamentul Rusiei despre care crede că „va trage de timp”, de aceea „e important ca Statele Unite să rămână la masă, şi în momentul în care va fi convinsă să aplice pachetul de sancțiuni pe care îl are pregătit”.

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu are încredere în intențiile Rusiei, în contextul negocierilor de pace de pe frontul din Ucraina, de aceea susține implicarea SUA în gestionarea discuțiilor referitoare la acest conflict.

”E de văzut cât de serioasă va fi Rusia şi vă spun sincer că a fost o discuţie ieri, unii erau mai optimişti, unii erau mai pesimişti despre cum se va comporta Rusia. Eu sunt dintre pesimişti, adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare, tocmai de aceea e important ca Statele Unite să rămână la masă, şi în momentul în care va fi convinsă să aplice şi pachetul de sancţiuni pe care îl are pregătit şi e deja discutat, concret.

Ideal ar fi să avem pace sau încetarea focului în câteva zile, dar pentru situaţia în care nu se întâmplă pachetul 19 de sancţiuni al Europei este în pregătire şi pachetul american, de asemenea”, a declarat Nicuşor Dan, miercuri, la Roşia Montană, pentru ziarul Unirea.

Nicușor Dan a precizat că obiectivul Coaliţiei de Voinţă este asigurarea de resurse umanitare pentru Ucraina, dar și reconstrucția țării, după conflict.

„Poziţia pe care noi o avem, faptul că am avut nişte hub-uri logistice prin care s-a tranzitat şi umanitar, şi echipament militar asta ne va ajuta, adică aceleaşi hub-uri care au fost şi în Polonia şi în România vor fi utilizate pentru transport de materiale, pentru tot procesul de reconstrucţie.

De asemenea, portul Constanţa este important în procesul de reconstrucţie, Dunărea, care este o cale de transport ieftină, astea sunt atuurile României imediat după ce vom vorbi de reconstrucţie”, a adăugat preşedintele.

FOTO: captura YT/Unirea

