Nicușor Dan, răspuns la cea mai arzătoare întrebare a momentului: „România trebuie să aleagă între Europa și America?”

Cu ocazia summit-ului B9 pe care îl găzduiește, președintele Nicușor Dan a fost răspuns, marți, 12 mai, la cea mai arzătoare întrebare a momentului. „România trebuie să aleagă între Europa și America?”, este întrebarea care i s-a pus liderului de la Cotroceni.

Răspunsul șefului statului nu s-a lăsat așteptat. „Într-o țară latină, tot timpul dezbaterile sunt foarte pasionale”, a transmis el.

Nicușor Dan: „Nu trebuie să amestecăm lucrurile”

Mai departe, Nicușor Dan a precizat că lucrurile nu trebuie amestecate, deși unii încearcă agitarea apelor.

„Într-o țară latină, tot timpul dezbaterile sunt foarte pasionale, însă nu cred că trebuie să amestecăm lucrurile. Noi, în România, avem evident o dezbatere internă pe chestiunii interne, nu cea mai fericită, dar se mai întâmplă în democrație. Pe de altă parte, nu s-a schimbat absolut nimic în orientarea strategică a României, nici în relația cu Uniunea Europeană, nici în relația cu NATO, nici în relația cu Statele Unite”, a spus președintele.

El a vorbit într-o conferință internațională „Black Sea and Balkans Security Forum”, organizată la București.

Nicușor Dan a mai spus că „nu e vorba de o alegere” între Europa și SUA:

„Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO e mai puternic. Cu cât NATO e mai puternic, cu atât Europa este mai puternică. Și, de altfel, există proiecte complementare la nivelul Uniunii Europene, la nivelul NATO. Ăsta este unul din avantajele competitive ale României, că are o politică externă extrem, extrem de predictibilă de 20, poate chiar 30 de ani. Nimic nu s-a schimbat aici”, a mai spus Nicușor Dan.

