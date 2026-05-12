Iulia Mendel, fostă secretară de presă a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a lansat acuzații dure într-un interviu acordat lui Tucker Carlson, susținând că liderul de la Kiev „manipulează”, „joacă un rol” și reprezintă acum „un obstacol în calea păcii”.

Iulia Mendel, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale liderului ucrainean înainte și în timpul începutului războiului, a făcut declarații explozive despre personalitatea lui Volodimir Zelenski într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson.

Fosta purtătoare de cuvânt a afirmat că imaginea publică a lui Zelenski nu are legătură cu comportamentul său real din spatele camerelor de filmat.

„Nu este persoana pe care o vedeți la televizor. Este o persoană cu totul diferită. Își schimbă măștile tot timpul. Este incontrolabil din punct de vedere emoțional”, a declarat Iulia Mendel.

Aceasta a spus că l-a susținut pe Zelenski inclusiv în 2022, după declanșarea invaziei ruse la scară largă, și că i-a fost recunoscătoare pentru faptul că a rămas în Ucraina.

„Nu am o vendetă personală, dar cred că el este unul dintre cele mai mari obstacole în calea păcii astăzi”, a afirmat fosta consilieră.

„Nu are empatie, doar se preface”

În interviul acordat lui Tucker Carlson, Iuliia Mendel a făcut o serie de acuzații extrem de dure la adresa liderului ucrainean. Fosta purtătoare de cuvânt a susținut că experiența lui Zelenski ca actor l-a ajutat să obțină sprijin internațional după izbucnirea războiului.

„Da, nu-și controlează emoțiile. Este adesea isteric și crede că fiecare persoană este de unică folosință. Nu are empatie, doar se preface. Este un actor absolut, incredibil de bun. Și asta ne-a adus mult sprijin în 2022. Dar jocul său actoricesc nu are nicio substanță, iar tot ce spune este atât de rupt de realitate. Și majoritatea lucrurilor pe care le spune sunt fie manipulare, fie fapte scoase din context, fie minciuni pure. Și milioane de oameni încă cred că a-l susține pe Zelenski înseamnă a susține Ucraina, dar astăzi lucrurile stau altfel. Aș vrea să spun că nu sunt aici pentru a justifica invazia rusă. Nu sunt aici pentru a-l justifica pe Putin. Ceea ce face armata rusă în Ucraina echivalează cu crime împotriva umanității. Dar acest război nu mai este alb-negru. Este întunecat și chiar mai întunecat. Noi îl vedem doar pe Putin ca pe un rău, dar și Zelenski este un rău. Doar că este unul ascuns”, a spus ea.

„Occidentul a creat un mit în jurul lui Zelenski”

Fosta apropiată a președintelui ucrainean a criticat și modul în care liderii occidentali l-au transformat pe Zelenski într-un simbol global al rezistenței.

„Se comportă ca un ursuleț de pluș, știi, în fața camerelor. Dar apoi, când se stinge lumina, este un urs grizzly și distruge oamenii. Este aproape ireal să ne amintim că aproape toți liderii occidentali și delegațiile occidentale care veneau în Ucraina înainte de război îl tratau pe Zelenski ca pe un novice în politică”, a afirmat ea.

Mendel a susținut că, înainte de război, mulți lideri occidentali îl considerau pe Zelenski „slab educat, necalificat și superficial”, însă imaginea acestuia s-ar fi schimbat radical după invazia rusă.

Sursa video – Facebook/Tucker Carlson

„Au văzut că era slab educat, necalificat și superficial. Dar apoi, peste noapte, s-a transformat pur și simplu în această mare figură a democrației. Dar se simte ca și cum Occidentul a creat mitul, a căzut în capcana lui și, știi, nu vede că Occidentul continuă să ignore faptul că, sub retorica lui Zelensky, retorica eroică, el continuă să acumuleze putere. Și nu mi-e teamă să spun că el continuă să-i distrugă pe aceiași oameni pe care pretinde că îi salvează. Știu că este o afirmație destul de dură. Dar cred că oamenii trebuie să înțeleagă că, dacă vor să sprijine Ucraina, singura modalitate de a o sprijini astăzi este să facă presiuni pentru un acord de pace. Aceasta este singura cale prin care Ucraina poate supraviețui, pentru că cred că suntem la un pas de dispariție. Cineva vorbește despre încă doi sau trei ani de război. Pur și simplu nu ține cont de cifre, de demografie, de nimic, de toată suferința care se petrece în țară”, a afirmat Iulia Mendel.

